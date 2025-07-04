排半天買不到！甜甜圈「I'm donut ?」首日開賣被罵爆 明起限購15顆、發號碼牌

來自日本的超人氣甜甜圈「I’m donut？」台灣首店今天(4日)早上於台北東區商圈開幕，雖然高溫超過35度，仍吸引數百人現場排隊搶買，長長人龍把門市「繞了兩圈」，然而由於人潮眾多，也發生許多亂象，包含疑似黃牛重複大量購買、插隊「解壓縮」等，不少民眾排了大半天沒買到，上網怒刷負評，對此，店家快速發出公告，強調「會立刻優化現場動線、限購機制」，稍早更宣布調整購買方式。

「I’m donut?」台灣首店今開賣第一天，昨晚深夜就有民眾露宿街頭搶排，一早人潮更加踴躍，但疑似有黃牛反覆入店代購、還有民眾「解壓縮」，「明明只有一個人排隊、等到要進店前，突然冒出一堆人」；許多從早上排到下午沒買到的網友，上網怒刷一星負評，並留言建議「應該要發號碼牌」 、「應該估算當日可賣數量、提早告知排隊民眾」，也有人表示「每人限購30個是不是太多了？」，不過也有網友留言打氣，表示「知道是開店第一天，流程難免混亂，希望未來能改進！」。

對此經營團隊除感謝大家熱情支持，同時致上歉意以外，稍早也發文更新購買機制如下：

感謝大家對「I'm donut？」的熱情支持，開幕首日湧入大量人潮，現場排隊與等候時間較長。為提升整體購買體驗，並讓更多人有機會品嚐到甜甜圈的美味，我們將自7/5（六）起調整購買規則如下：

◾️每人限購數量：由30顆調整為15顆 ◾️每日上午9:00起發放號碼牌230張，其餘顧客為候補，將視現場出貨狀況開放購買。過號則無法入場，敬請見諒。 ◾️號碼牌發放及現場販售情況，都會即時在官方IG Story更新，請持續追蹤。