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七冠王、搖滾天團主唱都友好！Burberry經典連帽大衣復刻再問世
就像每個人都有朋友，每個精品品牌也都有品牌好友，可能擁有相同國籍血脈、同時分享對生活、對風格的共同熱情。英倫老牌Burberry近日便由品牌好友、搖滾明星Liam Gallagher擔綱夏日形象視覺，另有F1明星Lewis Hamilton身穿Burberry出席英國大獎賽（British Grand Prix），讓整個銀石賽道都成為七冠王的時尚伸展台（runway）。
在近日由Brad Pitt擔綱主演的電影《F1》中，一級方程式賽車儼然重新進入公眾視野、成為年度熱門強片。在電影擔任監製並提供重要觀點的Lewis Hamilton除了是F1一級方程式賽車「七冠王」，同時也在日前英國站賽道邊穿上了Burberry訂製款的Gabardine風衣面料背心與工裝褲，服裝裝飾以大量施華洛世奇水晶，象徵七冠王的閃耀成就，也頗有幾分Burberry的現代貴族氣息。
另一邊，英國經典搖滾樂團Oasis的主唱Liam Gallagher原本也是Burberry的品牌好友，日前他除了為品牌拍攝夏日形象廣告，並身著個人珍藏的Burberry連帽大衣；該款大衣最早是在2018年春夏亮相，並曾伴隨Liam Gallagher登上搖滾樂台、引領風潮。2025年Burberry決定將此設計重新復刻，使用卡其綠色絎縫尼龍搭配黑色皮革滾邊，保留原始設計外，並加入品牌愛用的沙色斜向格紋棉質襯裡，增添細節變化。
搖滾風潮的起伏或會隨時間更迭，但經典的設計卻歷久彌新、越顯耐看。該款Burberry連帽大衣已由即日起於Burberry官方網站開始預購，同時預定自7月中旬於Burberry全球指定門市，正式亮相。
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