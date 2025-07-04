K-MEX展會於首爾開幕 針灸科學化 中醫、韓醫兩大傳統醫學撞出火花

中醫與韓醫均為傳統醫學，台灣顏面針灸醫學會近日率團遠赴韓國，參與南韓首爾舉辦的K-MEX韓醫藥及統合性醫藥國際產業博覽會，協同長庚大學中醫學系、輔仁大學應用科學與工程研究所共同參展，展示台灣中醫針灸技術的深厚實力與科學化發展，並與韓醫界交流，了解韓醫在韓國醫療產業發展的經驗。

K-MEX展會為韓國韓醫界一年一度國際盛事，串聯傳統醫學、現代醫療科技與醫美產業，今年吸引超過200家企業參展，現場展示影像診斷儀器、現代韓藥製程與多元醫美應用，也舉辦韓醫持續教育課程，邀請專業醫師講授臨床實務、診斷儀器操作、醫美診所經營管理等主題。。

今年K-MEX展會吸引10多個國家組團參與，其中台灣參展陣容龐大，超過百位醫師專家到場參與。首爾韓醫師會會長朴城佑在開幕致詞時表示，感謝台灣醫學會代表團共襄盛舉，並致意台灣顏面針灸醫學會名譽會長沈瑞斌，感謝他在推動台韓中醫交流上的積極貢獻。

台灣中醫在顏面針灸、美顏針等領域技術成熟，其中美顏針技術已有良好臨床經驗，顏面針灸醫學會理事長蕭喻方醫師指出，團隊運用的「F.A.C.E.美顏針」技術，為作用在臉部肌肉與筋膜的針灸技術，具有中醫經絡理論，也結合現代醫學的解剖理論，臨床觀察，在拉提與抗老的效果上，自然、溫和。

蕭喻方表示，美顏針原本是為了治療顏面神經麻痺患者，藉由調整臉部肌肉張力來改善面部不對稱情況，後續臨床應用上，逐漸發現其美容成效，可應用於顏面針灸、美顏拉提，也適用於處理如顳顎關節炎、頭痛、自律神經失調等與臉部肌肉、筋膜及經絡等相關症狀，展現中醫針灸在醫療與美容領域的應用。

台灣顏面針灸醫學會名譽理事長沈瑞斌醫師表示，現階段顏面針灸、美顏針在學術上仍有理論差距（theoretical gap），希望透過AI、機器學習與大數據分析，進一步建立完整診斷與療效評估系統，應用在術前術後的臉部分析。為強化理論與實證基礎，顏面針灸醫學會與輔仁大學應科所攜手進行科學研究，以期提升美顏針技術的學術深度與應用廣度。

輔仁大學應用科學與工程研究所所長梁耀仁表示，在整合傳統醫學與現代科技，可望為中醫療效提供更多具體且可量化的科學證據。以「美顏針」為例，研究團隊設計一系列實驗，觀察針灸後皮下血流量變化、膠原蛋白增生、皮膚拉提與皺紋斑點改善等生理指標，透過統計分析累積大量數據，期望為「美顏針」提供具實證基礎的科學支持。

團隊也嘗試導入AI人工智慧與機器學習（Machine Learning）技術，像是分析不同臉型、不同扎針位置與深度對療效的影響，期望透過大數據找出更具效果的治療策略。

至於針灸方面，梁耀仁表示，研究團隊運用超音波技術觀測針刺深度，結合AI模型分析各種膚質、皺紋紋路與臉型的變化，希望未來能發展出個人化、科學化等針灸建議模擬系統，讓醫病溝通治療效果時，更加具體明確。

長庚大學中醫學系參展台灣館，呈現許多以古籍資料為基礎所建立的球型檢索模型，透過將症狀與中藥之間的關聯進行視覺化，讓中醫系學生與臨床工作者能以更直覺、快速的方式查詢資料，提升學習效率與臨床應用能力。