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災難預言將近 航空公司期待7/5後市場大反彈

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
明(7/5)天就是預言將有大災難的日子，7月中下旬後赴日的航班載客率仍相當滿，甚至有航空公司高層已在熱切期待7月5日後的市場大反彈。航空公司示意圖。聯合報系資料照
明(7/5)天就是預言將有大災難的日子，7月中下旬後赴日的航班載客率仍相當滿，甚至有航空公司高層已在熱切期待7月5日後的市場大反彈。航空公司示意圖。聯合報系資料照

明(7/5)天就是預言將有大災難的日子，旅遊業者表示今年暑假赴日旅遊市場的確受到影響，日本旅遊產品價格回到疫情前，不過對於多半還是以自由行為主的日本旅遊來說，航空公司的機位銷售雖略受影響，但不至於影響機位價格降價求售。據掌握，7月中下旬後赴日的航班載客率仍相當滿，甚至有航空公司高層已在熱切期待7月5日後的市場大反彈。

華航表示，迎接暑假旺季，華航看好出國需求強勁，訂位成長可期，已陸續復航台北桃園－石垣島，高雄－沖繩亦增班，提供旅客更便捷的服務，暑期機位持續熱賣中，歡迎至華航網站購票。

星宇航空表示，目前七月初日本航線平均載客率有超過八成以上，暑期訂位人數也有明顯增加，票價主要還是依照機位需求、淡旺季、市場狀況這些因素影響。

長榮航空表示，今年各種外在環境因素，包含關稅議題、國際局勢的動盪，使得國人出遊意願持觀望態度，日本各航線的訂位速度明顯趨緩，但進入暑假後訂位量的湧現仍可期待。

台灣虎航說，受到大環境的不確定性影響，導致人們對非必要消費像是旅遊部份的支出預算可能會而產生猶豫或延遲、控制預算，台虎會以更積極態度面對，滾動式調整營運策略因應。

日本 航線 華航

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