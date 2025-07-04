「嗶嗶嗶嗶台灣號」彩繪列車今啟航 帶旅客到東北角觀光

為宣傳台灣觀光，交通部觀光署與日本京濱急行電鐵株式會社(簡稱京急電鐵)合作推出台灣觀光彩繪列車「嗶嗶嗶嗶台灣號」，在日本運行期間宣傳台灣觀光形象。本次結合國營台灣鐵路股份有限公司(以下簡稱台鐵公司)與京急電鐵締結友好10周年，攜手台鐵公司合作將EMU700型電聯車彩繪成日本京濱急行電鐵列車紅色塗裝，復刻「嗶嗶嗶嗶台灣號」主題彩繪列車，讓在台灣的旅客也能親臨體驗。

交通部觀光署陳署長玉秀與台鐵公司鄭董事長光遠今共同宣布「嗶嗶嗶嗶台灣號」正式啟航，將運行於台鐵-宜蘭線區間，邀請民眾搭乘旅遊瑞芳、貢寮福隆、外澳、宜蘭及蘇澳等東北角觀光。

彩繪列車獨特的「台灣」二字視覺設計、鮮明的色彩與創意宣傳手法，甫於3月中旬榮獲第14屆東京屋外廣告競賽－車體廣告組－公益社團法人東京屋外廣告協會「會長獎」，5月中旬再傳捷報，獲NY TDC紐約字體設計競賽獎，該競賽是全世界第一個以字體設計為主的設計競賽，亦是知名國際平面設計競賽之一，成功行銷台灣。

陳玉秀表示，鐵道旅行為台灣觀光重要的方式，這次「嗶嗶嗶嗶台灣號」彩繪列車與日本京濱急行電鐵株式會社合作推出，在日本運行期間加深台灣觀光國際宣傳。在此，特別感謝台鐵公司這次共同合作推動，促進台日觀光雙向交流，讓台灣旅客也能親臨搭乘體驗，今日啟航，原限定3個月運行期間，加碼至6個月；本次主題彩繪列車將行經瑞芳、福隆、宜蘭等東北角區域，還有搭配大東北角觀光圈的瑞芳九份小旅行，歡迎大家開心搭乘旅遊，探訪東北角自然及人文風光。

台鐵公司董事長鄭光遠表示，這次「嗶嗶嗶嗶台灣號」主題彩繪列車，結合台灣的蘭花、茶葉、鳳梨等特色意象呈現，讓全國民眾能夠認識台灣的特色，歡迎全國民眾一起上車搭乘，享受台灣的美好生活。