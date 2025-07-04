快訊

播新聞大罵黃國昌「垃圾到極點」 型男主播遭懲處！公司火速發聲明

為阻升台幣…央行對外資進出將改採「T+1」 今天賣股、明天就匯出資金

不是溺斃身亡！高雄翁海中遭浪犬攻擊「左眼被咬破」 死因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

英國高球公開賽欽點的威士忌來了！陸海洋行取得羅夢湖獨家代理權

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
羅夢湖集團亞太區總監Andy Calder，親自出席發表晚宴。圖／陸海洋行提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
羅夢湖集團亞太區總監Andy Calder，親自出席發表晚宴。圖／陸海洋行提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來自蘇格蘭、擁有超過200年歷史的羅夢湖（Loch Lomond）單一麥芽威士忌，由陸海洋行取得國內獨家代理權，日前舉辦發表晚宴，喊出「人生何處不江湖，喝酒就找羅夢湖」口號，與台灣市場的情感文化做出連結。

羅夢湖單一麥芽威士忌最大特色，在於同時擁有業界少見的直頸與天鵝頸蒸餾器，可釀製出多樣風格的酒液，結合果香、蜂蜜、煙燻與泥煤，風味層次豐富，堪稱兼具傳統精神與創新工藝的代表。旗下代表性酒款包括果香型的 「羅夢湖邑極摩Inchmurrin 12年」與泥煤型的「羅夢湖邑極安Inchmoan 12年」，廣受全球消費者喜愛。

自2018年起，羅夢湖更成為英國高爾夫球公開賽（The Open）的唯一官方指定用酒。英國高爾夫球公開賽歷史悠久，名列全球高爾夫球賽四大滿貫賽之一，是高爾夫球賽的最高殿堂，也是球員最渴望拿到冠軍的賽事。羅夢湖每年特別推出「The Open Course Collection」系列，作為大會官方用酒，彰顯賽事的獨特與榮耀，成為球友們與威士忌愛好者喜歡收藏的年度限量紀念酒款。

英國高爾夫球公開賽今年賽事將於7月展開，台灣市場也可同步感受世界級品味。陸海洋行表示，未來將積極推動品牌在台發展，透過品酩活動與文化推廣，讓這支來自蘇格蘭的金牌威士忌成為更多人心中的第一選擇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陸海洋行總經理洪耕書（右）和羅夢湖集團亞太區總監Andy Calder，攜手進軍台灣市場。圖／陸海洋行提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
陸海洋行總經理洪耕書（右）和羅夢湖集團亞太區總監Andy Calder，攜手進軍台灣市場。圖／陸海洋行提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

威士忌 英國 蘇格蘭

延伸閱讀

Labubu私服訂製！蒙古袍版本超熱銷 還出口至英國

英國前內閣秘書長稱習近平獨裁者 籲注意中國威脅

接見英國商貿副大臣 賴：盼英國支持台灣加入CPTPP

史上首例非蘇格蘭IWC威士忌世界冠軍 噶瑪蘭獲3大殊榮

相關新聞

災難預言將近 航空公司期待7/5後市場大反彈

明(7/5)天就是預言將有大災難的日子，旅遊業者表示今年暑假赴日旅遊市場的確受到影響，日本旅遊產品價格回到疫情前，不過對...

7/5大災難預言效應 北海道團費僅2萬出頭、推升紐澳團熱賣

雖然進入暑假旅遊高峰，但根據易遊網觀察，今年暑期團體旅遊受到關稅議題與災難預言等話題影響，使不少有意跟團出遊的消費者相較...

盛夏要吃鰻！鰻魚白燒、重箱三吃 料理創新奇

7月19日與7月31日為日本夏季節氣「土用丑日」，是以鰻魚進補、增強元氣的好時節。東日本大飯店台北HAYASE日本料理推...

全國電子暑期破盤大家電5折起 滿額再抽免單、首爾雙人機票

全國電子7月暑期優惠熱烈開跑，7月5日起至7月15日限時11天推出「放暑價」活動，全館家電9折起，指定大家電下殺5折、指...

硬派魂炸裂！RICHARD MILLE RMB01手工競速限量摩托車 一往無前

名表與名車的聯名何其多，相形之下、名表與經典摩托車的合作則相對較少。頂級運動鐘表品牌RICHARD MILLE的每一次「...

全聯「飲料冰品積分樂」5款櫻桃小丸子萌物換購開跑 話題新飲品快嚐鮮

天氣熱到爆，全聯「冰友會」檔期開檔2週話題冰品超熱銷，即日起至9月18日「飲料冰品積分樂」接力登場，除一口氣推出超過20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。