英國高球公開賽欽點的威士忌來了！陸海洋行取得羅夢湖獨家代理權

來自蘇格蘭、擁有超過200年歷史的羅夢湖（Loch Lomond）單一麥芽威士忌，由陸海洋行取得國內獨家代理權，日前舉辦發表晚宴，喊出「人生何處不江湖，喝酒就找羅夢湖」口號，與台灣市場的情感文化做出連結。

羅夢湖單一麥芽威士忌最大特色，在於同時擁有業界少見的直頸與天鵝頸蒸餾器，可釀製出多樣風格的酒液，結合果香、蜂蜜、煙燻與泥煤，風味層次豐富，堪稱兼具傳統精神與創新工藝的代表。旗下代表性酒款包括果香型的 「羅夢湖邑極摩Inchmurrin 12年」與泥煤型的「羅夢湖邑極安Inchmoan 12年」，廣受全球消費者喜愛。

自2018年起，羅夢湖更成為英國高爾夫球公開賽（The Open）的唯一官方指定用酒。英國高爾夫球公開賽歷史悠久，名列全球高爾夫球賽四大滿貫賽之一，是高爾夫球賽的最高殿堂，也是球員最渴望拿到冠軍的賽事。羅夢湖每年特別推出「The Open Course Collection」系列，作為大會官方用酒，彰顯賽事的獨特與榮耀，成為球友們與威士忌愛好者喜歡收藏的年度限量紀念酒款。

英國高爾夫球公開賽今年賽事將於7月展開，台灣市場也可同步感受世界級品味。陸海洋行表示，未來將積極推動品牌在台發展，透過品酩活動與文化推廣，讓這支來自蘇格蘭的金牌威士忌成為更多人心中的第一選擇。

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