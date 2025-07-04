硬派魂炸裂！RICHARD MILLE RMB01手工競速限量摩托車 一往無前

名表與名車的聯名何其多，相形之下、名表與經典摩托車的合作則相對較少。頂級運動鐘表品牌RICHARD MILLE的每一次「出手」都帶來滿滿話題，這次品牌則與傳奇摩托車品牌Brough Superior聯手，雙方打造出了限量150輛的RMB01競速摩托車，以充滿科技感的細節、波浪動力般的整體輪廓，更讓RICHARD MILLLE首次踏入在腕表、賽車之外的全新動力領域。

創立於1919年的Brough Superior原本歷史源自於英國，但1939年後二次世界大戰後旋即停產，直到2013年由法國摩托車愛好者Thierry Henriette和Albert Castaigne將其「復興」，並沿用該品牌名稱；至今工廠配置於法國南部的Toulouse，除地緣上和RICHARD MILLE品牌創辦人Richard Mille先生的南法背景略有地緣關係，手工、年產量約100台的珍稀價值，也如RICHARD MILLE的頂級名表。

據側面瞭解，本次合作起因於Richard Mille先生的私人興趣，而RMB01的設計圖更歷經多達12次「改稿」，由品牌創辦人Richard Mille以及Brough Superior品牌CEO Thierry Henriette歷經長達18個月合作最後才拍板定案。未經覆蓋遮蔽、大膽呈現的引擎架構，一如RICHARD MILLE表款擅長的鏤空機芯，也是一次對於機械之美的直觀擁抱與體現；如波濤怒浪般的油箱搭配上簡約風格的坐墊，像是一種一往無前、直面極限的速度美學。

事實上，鋁合金、鈦合金與碳纖維，這些運用在汽車上的材質，同樣也是RICHARD MILLE腕表的愛用材料，堅硬、強悍、輕盈、耐用，正是RICHARD MILLE手表與RMB01競速摩托車所「共享」的機械語言。RMB01競速摩托車的997cc雙氣缸引擎是由高品質、擁有較高鎂含量的5000系列鋁合金以整塊精密加工製造，將160Kg原料「精鍊」為23Kg，帶來130馬力，並以寬域動力區間與靈活操控性為特點。