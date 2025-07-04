全國電子暑期破盤大家電5折起 滿額再抽免單、首爾雙人機票

全國電子7月暑期優惠熱烈開跑，7月5日起至7月15日限時11天推出「放暑價」活動，全館家電9折起，指定大家電下殺5折、指定筆電6.7折起，週週驚喜不間斷。活動期間單筆滿額可加1元帶走ASUS筆電、三菱除濕機、咖啡機等實用商品，還有機會抽中最高6萬元整筆免單。購買指定電視不僅享5折起優惠，再加送愛奇藝黃金會員30天體驗，居家娛樂全面升級。

夏季升溫，全國電子主打一級能效空調與冰箱，享政府節能補助最高5,000元，空調再享8年延長保固，搭配原廠好禮與現金折抵最高8,000元。7月加碼「麟洋陪你拚免單」活動，購買空調即有機會抽中最高15萬元免單。同步推出「智樂家空調清潔保養」限時優惠，為家中冷氣健康把關。

冰洗節限定活動，滿額送好禮再抽免單，洗衣機與冰箱同步提供5年延保服務，指定品牌再送伊萊克斯無線吸塵器、平板等實用家電。 四大家電單筆滿額再送1,000點會員點數，天天LINE扭蛋抽最高1,000元折價券，還有行動支付滿萬再加碼送100點。

LG品牌月同步登場，凡購買LG家電滿額登錄即送豪禮，滿2萬抽乾衣機，滿10萬送LG微波爐，滿20萬送Dyson吹風直髮器，滿25萬更可直接帶走LG CordZero清空塔，全面升級質感生活。