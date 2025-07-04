7/5大災難預言效應 北海道團費僅2萬出頭、推升紐澳團熱賣

雖然進入暑假旅遊高峰，但根據易遊網觀察，今年暑期團體旅遊受到關稅議題與災難預言等話題影響，使不少有意跟團出遊的消費者相較往年更趨審慎，不像過往會提早規劃，普遍傾向不急於下訂的觀望心態。易遊網表示，國人最喜愛的旅遊國日本，約有15-20%降幅，甚至北海道團體商品更出現兩萬出頭的罕見價格，比單買機票還划算。

易遊網指出，今年團體旅遊整體市場氛圍受地緣話題影響，消費者對目的地選擇更趨審慎，轉向風險較低、治安穩定的南半球國家更加顯著。根據易遊網的銷售數據統計，今年紐澳團體旅遊表現亮眼，訂單量較去年同期成長達5成，成為暑期旅遊市場中備受關注的黑馬。紐澳以其豐富自然生態與獨特體驗深受親子族群青睞，像是紐西蘭「魔戒」迷最愛的霍比屯農莊、奇異鳥保育中心，以及澳洲的袋鼠餵食與無尾熊互動等活動，不僅兼具知性與趣味，也貼合暑假寓教於樂的旅遊需求。

而國人一直以來最喜愛的日本旅遊，今年暑假團旅也出現罕見的親民價格。易遊網指出，以壯麗自然風光與四季分明景緻令眾多旅人嚮往的北海道，特別適合暑假親子或樂齡出遊，官網中推出的北海道遊程，走訪富良野花田、湯倉神社OUTLET、小樽運河、函館夜景等，全程保證入住三晚溫泉飯店，5日遊每人含稅僅20,888元起。