盛夏要吃鰻！鰻魚白燒、重箱三吃 料理創新奇

7月19日與7月31日為日本夏季節氣「土用丑日」，是以鰻魚進補、增強元氣的好時節。東日本大飯店台北HAYASE日本料理推出「鰻魚會席料理」，新竹喜來登則限時推出「盛夏鰻好食」，讓饕客在舌尖品味「鰻」之道。

HAYASE日本料理自即日起至9月30日，推出夏季限定的「鰻魚會席料理」，套餐餐價3,800元，將鰻魚入饌於涼品、蒸物、主肴至食事，貫穿整體菜單節奏。會席套餐共11道菜色，「鰻魚黃瓜拌」清爽開胃，「鰻魚押壽司」入口即化，「鰻魚白燒」則則回歸簡法，只以鹽與清酒佐味，強調食材原味。

另一亮點，為蒸物「蒸籠鰻魚」，保留鰻魚肉質的柔潤與鮮美，搭配柚子胡椒、山葵或特調醬汁，細膩不失層次；壓軸的「鰻魚丼飯」，則選用宮城縣產一見鍾情米，鰻魚以蒲燒方式烘烤至外皮焦酥、內裡仍保濕彈嫩，並佐以鯛魚清湯與漬物。

值得一提的是，料理所用鰻魚，均採自台灣屏東優質養殖場，料理長郡司行雄認為，台灣鰻魚肉質細緻、油脂分佈均勻，連骨刺也纖細少刺。為保持原有的豐厚肉質，捨去傳統蒸熟工法，改以細工慢烤烤出極上香柔口感。

新竹喜來登也自即起至8月31日限時推出「盛夏鰻好食」，推出以醬烤方式的「蒲燒鰻魚」與鹽烤呈現的「白燒鰻魚」鰻魚定食，售價680元起；而來自名古屋特色吃法的「鰻魚重箱三吃」、售價780元起，能一次享有三種美味體驗，可將鰻魚飯分為四等分，第一吃品嘗鰻魚經典原味，第二吃搭配芥末、蔥花等調味，第三吃享用鰻魚茶泡飯，第四吃則依個人喜好自行搭配。

活動期間，點用「鰻魚重箱三吃」可加價99元享用Asahi生啤酒1杯，加價10元即可續杯；點用5份重箱即贈「夜東方無酒精粉紅氣泡酒」1瓶。大廳咖啡吧同步販售限量鰻魚定食，每份780元，加價320元即可享用午間沙拉吧。

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