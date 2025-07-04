全聯「飲料冰品積分樂」5款櫻桃小丸子萌物換購開跑 話題新飲品快嚐鮮

天氣熱到爆，全聯「冰友會」檔期開檔2週話題冰品超熱銷，即日起至9月18日「飲料冰品積分樂」接力登場，除一口氣推出超過20款飲料新品，滿足各種口味需求，今年更攜手「櫻桃小丸子」推出5款療癒周邊限量加價購，集滿3或8積分即可加價兌換，主角小丸子外，還有小玉同學、花輪同學、野口同學等人氣角色全員到齊，預計再掀收藏熱潮。

其中，話題最高的「玩偶毛毛毯」共2款，小丸子與野口同學造型抱枕內藏柔軟毛毯，居家、辦公或外出旅行都適合使用，換購價439元起；「安全帽帽」為台灣製造、通過CNS國家標準，提供小丸子與花輪2款造型，騎士族實用首選，換購價650元起。

此外還有500ml「手提保溫杯杯」，採用304不鏽鋼與漸層杯身設計，有小丸子與花輪2款圖案，還附提繩方便攜帶，換購價299元起；「緹花襪襪」2雙組，選用高品質棉紗，柔軟吸汗，夏季穿搭實用又可愛，最低129元即可帶回；還有出門採購超實用的「保溫保冷袋袋」，小丸子、小玉、野口、花輪4款圖樣隨機出貨，換購價169元起。

全聯「飲料冰品積分樂」同步推出多款日系直送茶飲與人氣新品，讓消費者彷彿走進日本便利商店。主打無糖原味的「IRIS OHYAMA」綠茶、烏龍茶、麥茶買1送1，每瓶24.5元；「KIRIN生茶」2瓶69元，「KIRIN午後紅茶皇家特調奶茶」3瓶109元。另有「Asahi富士山天然水」含較少礦物質、口感佳，每瓶24元，適合料理與調飲。

台灣品牌同步推無糖、低糖新選擇，「御茶園和綠茶抹茶入」平均每瓶18元、「黑松茶花焙香麥茶」4瓶75元；機能飲品方面，「愛之味油切分解茶」、「每朝EX黑咖啡」、「桂格油切享纖白柚檸檬飲」等均有優惠，最低每瓶21元起。