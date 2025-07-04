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全聯「飲料冰品積分樂」5款櫻桃小丸子萌物換購開跑 話題新飲品快嚐鮮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
適合一起收藏的「手提保溫杯杯」，500ml容量，採用304不鏽鋼材質、保溫持久。圖／全聯福利中心
適合一起收藏的「手提保溫杯杯」，500ml容量，採用304不鏽鋼材質、保溫持久。圖／全聯福利中心

天氣熱到爆，全聯「冰友會」檔期開檔2週話題冰品超熱銷，即日起至9月18日「飲料冰品積分樂」接力登場，除一口氣推出超過20款飲料新品，滿足各種口味需求，今年更攜手「櫻桃小丸子」推出5款療癒周邊限量加價購，集滿3或8積分即可加價兌換，主角小丸子外，還有小玉同學、花輪同學、野口同學等人氣角色全員到齊，預計再掀收藏熱潮。

其中，話題最高的「玩偶毛毛毯」共2款，小丸子與野口同學造型抱枕內藏柔軟毛毯，居家、辦公或外出旅行都適合使用，換購價439元起；「安全帽帽」為台灣製造、通過CNS國家標準，提供小丸子與花輪2款造型，騎士族實用首選，換購價650元起。

此外還有500ml「手提保溫杯杯」，採用304不鏽鋼與漸層杯身設計，有小丸子與花輪2款圖案，還附提繩方便攜帶，換購價299元起；「緹花襪襪」2雙組，選用高品質棉紗，柔軟吸汗，夏季穿搭實用又可愛，最低129元即可帶回；還有出門採購超實用的「保溫保冷袋袋」，小丸子、小玉、野口、花輪4款圖樣隨機出貨，換購價169元起。

全聯「飲料冰品積分樂」同步推出多款日系直送茶飲與人氣新品，讓消費者彷彿走進日本便利商店。主打無糖原味的「IRIS OHYAMA」綠茶、烏龍茶、麥茶買1送1，每瓶24.5元；「KIRIN生茶」2瓶69元，「KIRIN午後紅茶皇家特調奶茶」3瓶109元。另有「Asahi富士山天然水」含較少礦物質、口感佳，每瓶24元，適合料理與調飲。

台灣品牌同步推無糖、低糖新選擇，「御茶園和綠茶抹茶入」平均每瓶18元、「黑松茶花焙香麥茶」4瓶75元；機能飲品方面，「愛之味油切分解茶」、「每朝EX黑咖啡」、「桂格油切享纖白柚檸檬飲」等均有優惠，最低每瓶21元起。

碳酸飲品部分，網路爆紅討論款「百事無糖生可樂」強勢登台，每瓶23.3元；「黑松紅柚沙士」每瓶22.3元、「Cheers水蜜桃氣泡水」每瓶21元。「惜惜康普茶氣泡飲」與Snoopy聯名包裝吸睛；「CARRY乳酸飲」結合大耳狗、庫洛米等卡通瓶身，更是顏值系飲品首選。

每朝EX黑咖啡機能滿滿。記者黃筱晴／攝影
每朝EX黑咖啡機能滿滿。記者黃筱晴／攝影
「玩偶毛毛毯」玩偶本身就是抱枕，裡頭還藏著柔軟毛毯，展開披在身上也超可愛。圖／全聯福利中心
「玩偶毛毛毯」玩偶本身就是抱枕，裡頭還藏著柔軟毛毯，展開披在身上也超可愛。圖／全聯福利中心
話題新飲品百事可樂無糖生可樂。記者黃筱晴／攝影
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超有型的「安全帽帽」，機車族超實用，出門萌力滿點。記者黃筱晴／攝影
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全聯今夏最萌集點來了，櫻桃小丸子5款限量加價購周邊，粉絲準備全套包回家。記者黃筱晴／攝影
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主打無糖原味的「IRIS OHYAMA」綠茶、烏龍茶、麥茶買1送1。記者黃筱晴／攝影
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CARRY乳酸風味飲包裝直擊小孩喜好。記者黃筱晴／攝影
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積分換購最低129元就能一次帶走2雙「緹花襪襪」，快和另一半穿上情侶款放閃。記者黃筱晴／攝影
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「保溫保冷袋袋」小丸子、小玉同學、野口同學、花輪同學4種款式隨機出貨，等你來收集。記者黃筱晴／攝影
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「手提保溫杯杯」任1款8積分+299元換購。記者黃筱晴／攝影
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冰品 毛毯

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