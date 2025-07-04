超大焦糖布丁躍上生甜甜圈！「雪系町生ドーナツ」3款重量級新品上市

位於台北車站，開幕不到2個月就掀起排隊熱潮的浮誇系「雪系町生ドーナツ」日本生甜甜圈專賣店，又有新創舉，一口氣推出3款新品，包括整顆焦糖布丁躍上生甜甜圈的霸氣「焦糖布町」、使用知名義大利廠商所生產的巧克力榛果醬製作款「金莎可可」，以及邀請曾榮獲2023年日本麵包大賽最高金獎殊榮、日籍客座主廚橋爪謙典共同攜手聯名完成的「提拉米蘇雪福」。

「雪系町生ドーナツ」歡慶新品上市，將3款新品及開幕至今最熱銷的商品，組合出「經典再進化」禮盒，即日起至7/20期間購買禮盒（市價415元，組合內容包括提拉米蘇雪福、金莎可可、焦糖布町、優格藍莓、杜拜巧克力各一），即贈花生乳加口味生甜甜圈一個，每日限量30組，數量有限，送完為止。

新品中最吸睛、整顆超大焦糖布丁躍上「雪系町生ドーナツ」生甜甜圈，將一顆完整的焦糖布丁放置於甜甜圈上，在布丁外圍擠上最佳比例熬煮而成的焦糖卡士達醬。香草布丁散發天然迷人奶香，生甜甜圈帶著溫暖的酵母氣息，配上帶著焦糖微苦的成熟尾韻，平衡了整體甜度。

另一款生甜甜圈混搭頂級榛果可可醬，蹦出「金莎可可」新滋味，甜甜圈沾上滿滿一層榛果可可醬，再沾上絲滑又香醇的堅果巧克力。濃厚巧克力香氣中同步散發著榛果可可堅果香，配上蓬鬆柔軟的甜甜圈和香脆的杏仁角，每一口都充滿驚喜與趣味。

日本麵包大師客座聯名款「提拉米蘇雪福」，則是一款生甜甜圈融入大福口感與提拉米蘇風味混搭出三種甜品一次擁有的全新鉅作，也是與日籍客座主廚橋爪謙典攜手完成最強力作。此款將甜甜圈橫剖切半抹上香濃醇厚咖啡醬，另在上方放一大塊輕爽迷人的提拉米蘇，最後舖上一片麻糬皮，撒上可可粉，奶香輕盈、口感輕爽的奶油乳酪，搭配濃醇的咖啡與可可，風味美妙如提拉米蘇般。

「雪系町生ドーナツ」師承傳統日本生甜甜圈作法，嚴選優質原料食材，再經過嚴謹的發酵及製程，於開幕之初歷經180天風味評測，研發出低油感高濕潤兼具且豐富多樣的鹹甜口味品項，一開幕即推出12個品項。口感柔軟綿滑如戚風蛋糕般的生甜甜圈，顛覆大眾對生甜甜圈的既定印象。同時，並在外型及造型上發揮法式甜點技藝，讓每顆生甜甜圈都如同藝術作品般充滿視覺震撼，浮誇中帶有細緻美感，風格精緻令人讚嘆。

「雪系町生ドーナツ」｜日本生甜甜圈專賣店

門市地址：台北市中正區北平西路3號1樓 (台北車站微風廣場，近南三門)

營業時間：10:00~22:00