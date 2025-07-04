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黃仁勳也愛的名店麵包入菜！WILDWOOD早午餐新登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
煙燻美國牛前胸肉開放三明治。圖／WILDWOOD提供
煙燻美國牛前胸肉開放三明治。圖／WILDWOOD提供

位於新光三越A9四樓、以炭火燒烤料理聞名的WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳，自4月迎來新任主廚劉建志（Jarry）後話題不斷。繼改版菜單後，餐廳即日起推出全新週末限定早午餐「WILD BRUNCH」，每週六、日上午11點至下午5點供應，主廚以拿手炭火技藝結合歐陸風味經典，所有麵包選用的是連「AI教父」黃仁勳都為之傾心的台北烘焙名店「KANG Artisan Bakery」，打造一系列具炭香靈魂、風味澎湃的早午餐新作。

主廚Jarry此次以WILDWOOD引以為傲的明火直烤手法入菜，從美國帶骨台塑牛小排30盎司黑胡椒牛汁 （雙人份）、台灣帶骨豬里肌、澳洲穀飼菲力、美國頂級肋眼心和比目魚幽庵燒，到開放三明治系列、原木炭烤酪梨沙拉碗系列與經典歐姆蛋系列等早午餐熱門品項，都能嘗到WILDWOOD悉心打造的美味、細緻與澎湃。凡點任一主餐，皆可享美式咖啡或紅茶無限暢飲。

其中「美國帶骨台塑牛小排30盎司黑胡椒牛汁」以香料醃漬後舒肥24小時後，再於表面塗抹上Taco粉與鹽、胡椒，並入炭爐炙烤上色，增添煙燻香氣，搭配自製黑胡椒牛汁，色香味俱全。為健康控與清爽派設計的「原木炭烤酪梨沙拉碗系列」，主廚以蘿蔓、紅、綠火焰生菜、紫包心等十多種新鮮時蔬生菜、酪梨與水煮蛋為底，搭配直火炭烤主菜，完美融合營養與美味。所有餐點搭配的麵包，無論是可頌、酸種、司康或布里歐吐司，皆選用來自黃仁勳鍾意的烘焙名店「KANG Artisan Bakery」。

此外，每週六、日午後2點至5點，更加碼推出「WILD HOUR」微醺暢飲方案，凡點任一餐食，即可加價299元享用菜單中包含特調雞尾酒、無酒精飲、單杯紅白酒、啤酒、咖啡與茶品等飲品，成為週末午後放鬆不二首選。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美國帶骨台塑牛小排30盎司黑胡椒牛汁。圖／WILDWOOD提供
美國帶骨台塑牛小排30盎司黑胡椒牛汁。圖／WILDWOOD提供
WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳即日起推出全新週末限定早午餐「WILD BRUNCH」。圖／WILDWOOD提供
WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳即日起推出全新週末限定早午餐「WILD BRUNCH」。圖／WILDWOOD提供
台灣帶骨豬里肌18盎司莫侯醬。圖／WILDWOOD提供
台灣帶骨豬里肌18盎司莫侯醬。圖／WILDWOOD提供
WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳新任主廚劉建志（Jarry）。圖／WILDWOOD提供
WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳新任主廚劉建志（Jarry）。圖／WILDWOOD提供
煙燻炭烤雞腿排凱薩醬。圖／WILDWOOD提供
煙燻炭烤雞腿排凱薩醬。圖／WILDWOOD提供
澳洲穀飼菲力黑胡椒牛汁。圖／WILDWOOD提供
澳洲穀飼菲力黑胡椒牛汁。圖／WILDWOOD提供

美國 酪梨 黑胡椒

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