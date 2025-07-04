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周杰倫香江大曬極速精神 帝舵新表Pelagos FXD Chrono致敬自行車傳奇

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TUDOR Black Bay 58腕表，14萬500元。圖／TUDOR提供
TUDOR Black Bay 58腕表，14萬500元。圖／TUDOR提供

亞洲流行天王周杰倫的一舉一動都讓粉絲格外留意，日前周杰倫現身香港出席了帝舵表（TUDOR）於K11 MUSEA購物中心打造的期間限定店，空間內展示了2025年度新品，周杰倫並選「配」最新Black Bay 58腕表，從手腕上呼應了TUDOR動感、自我挑戰的活力風格。

今年四月時周杰倫曾在日內瓦鐘表與奇蹟表展現身引起一陣騷動，近日周杰倫再現身了帝舵的K11 MUSEA 2樓Gold Ball限定店，感受空間內的多元展覽體驗，像是大型電動玩具機台便勾勒出1990年代的懷舊記憶，更透過周杰倫手上的Black Bay 58型腕表，感受精密與動感的二合為一。

全新Black Bay 58腕表擁有酒紅色面盤、酒紅色表圈與五珠式金屬鍊帶。39毫米的表款擁有品牌經典設計的雪花式指針，動力來源則為MT5400-U型自動上鍊機芯並獲「大師天文台精密時計認證」（Master Chronometer Certification），展現水準以上的優異品質。TUDOR期間限定店位於龍尖沙咀梳士巴利道18號的K11 MUSEA二樓，每日早上11點至晚上8點半，直至2025年7月13日為止。

同時TUDOR亦同步發表全新Pelagos FXD Chrono計時碼表的限量黃色款，與知名自行車名將Fabian Cancellara合作，採用其車衣的搶眼黃色為表款設計細節。曾身穿黃色戰衣、八度獲分站賽事桂冠的Fabian Cancellara是知名自行車好手，更曾在2008奧運中奪得金牌。2025年Fabian Cancellara將以車隊負責人身份、帶領成軍三年的TUDOR自行車隊重返法國賽場，競逐榮耀。

新款帝舵（TUDOR）Pelagos FXD Chrono計時碼表有著100米防水性能、通過瑞士天文台認證的MT5813型自動上鍊機芯，裝載於輕量化的43毫米啞黑色碳複合材質表殼內，搭配黃色的測速計線圈、計時積分盤與黑色織紋表帶。同時表圈的螺旋式測速計刻度也為自行車騎乘進行改良設計，可快速判讀平均車速，因此表款能挑戰登武嶺、亦可泳探小琉球，價格店洽。

帝舵表於K11 MUSEA的二樓打造了期間限定店，展現奔馳、賽車活力，直至2025年7月13日為止。圖／TUDOR提供
帝舵表於K11 MUSEA的二樓打造了期間限定店，展現奔馳、賽車活力，直至2025年7月13日為止。圖／TUDOR提供
同時結合潛水、自行車兩大話題的Pelagos FXD Chrono黃色限量款，底蓋並有自行車奔馳的情境示意。圖／TUDOR提供
同時結合潛水、自行車兩大話題的Pelagos FXD Chrono黃色限量款，底蓋並有自行車奔馳的情境示意。圖／TUDOR提供
經典的雪花式小時指針與小時時標換上黑、白、亮黃的動感對比。圖／TUDOR提供
經典的雪花式小時指針與小時時標換上黑、白、亮黃的動感對比。圖／TUDOR提供
F1賽車手的車衣、F1一級方程式賽車，都是TUDOR「天生敢為」（Born to Dare）精神的具象體現。圖／TUDOR提供
F1賽車手的車衣、F1一級方程式賽車，都是TUDOR「天生敢為」（Born to Dare）精神的具象體現。圖／TUDOR提供
周杰倫日前配戴2025新款Black Bay 58腕表現身香江K11期間限定店。圖／TUDOR提供
周杰倫日前配戴2025新款Black Bay 58腕表現身香江K11期間限定店。圖／TUDOR提供
帝舵（TUDOR）Pelagos FXD Chrono計時碼表黃色限量款，價格店洽。圖／TUDOR提供
帝舵（TUDOR）Pelagos FXD Chrono計時碼表黃色限量款，價格店洽。圖／TUDOR提供
自行車名將Fabian Cancellara。圖／TUDOR提供
自行車名將Fabian Cancellara。圖／TUDOR提供

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