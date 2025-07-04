周杰倫香江大曬極速精神 帝舵新表Pelagos FXD Chrono致敬自行車傳奇

亞洲流行天王周杰倫的一舉一動都讓粉絲格外留意，日前周杰倫現身香港出席了帝舵表（TUDOR）於K11 MUSEA購物中心打造的期間限定店，空間內展示了2025年度新品，周杰倫並選「配」最新Black Bay 58腕表，從手腕上呼應了TUDOR動感、自我挑戰的活力風格。

今年四月時周杰倫曾在日內瓦鐘表與奇蹟表展現身引起一陣騷動，近日周杰倫再現身了帝舵的K11 MUSEA 2樓Gold Ball限定店，感受空間內的多元展覽體驗，像是大型電動玩具機台便勾勒出1990年代的懷舊記憶，更透過周杰倫手上的Black Bay 58型腕表，感受精密與動感的二合為一。

全新Black Bay 58腕表擁有酒紅色面盤、酒紅色表圈與五珠式金屬鍊帶。39毫米的表款擁有品牌經典設計的雪花式指針，動力來源則為MT5400-U型自動上鍊機芯並獲「大師天文台精密時計認證」（Master Chronometer Certification），展現水準以上的優異品質。TUDOR期間限定店位於龍尖沙咀梳士巴利道18號的K11 MUSEA二樓，每日早上11點至晚上8點半，直至2025年7月13日為止。

同時TUDOR亦同步發表全新Pelagos FXD Chrono計時碼表的限量黃色款，與知名自行車名將Fabian Cancellara合作，採用其車衣的搶眼黃色為表款設計細節。曾身穿黃色戰衣、八度獲分站賽事桂冠的Fabian Cancellara是知名自行車好手，更曾在2008奧運中奪得金牌。2025年Fabian Cancellara將以車隊負責人身份、帶領成軍三年的TUDOR自行車隊重返法國賽場，競逐榮耀。