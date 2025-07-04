微軟全新Surface系列Copilot+ PC開放預購 輕薄長續航售價3萬有找

迎接AI浪潮，微軟持續擴展Copilot+ PC家族陣容，在台推出2款全新Surface Copilot+ PC產品，包括12吋Surface Pro變形平板電腦，以及13吋Surface Laptop筆記型電腦，主打更實惠價格，融合時尚輕薄設計、長效電池續航與AI加速體驗，即日起開放預購，7月15日正式在台灣上市。

2款新品皆搭載高通Snapdragon X Plus 8核心處理器，配備高效能神經網路處理器（NPU），具備每秒高達45兆次（TOPS）AI運算能力，並搭載Windows 11作業系統，支援多項專屬AI應用，提供全天候電池續航力，為用戶帶來更完整的AI加速使用體驗，輕鬆提升工作效率與創造力。

12吋Surface Pro機身僅重686克，最長電池續航可達16小時。搭載色彩鮮豔的PixelSense觸控螢幕，加購Surface Slim手寫筆與鍵盤配件，可輕鬆切換為筆電模式，無論是行動辦公或創意輸入皆得心應手。建議售價29,888元起，提供256GB、512GB共2種容量版本，提供白金色選擇。