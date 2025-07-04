限時2天！《永續好日子》台北松山文創園區登場　人氣樂團接力熱唱

由聯合線上主辦的跨界盛會《永續好日子》再次回歸，將於7月5日、6日在台北松山文創園區3、4、5號倉庫開展，開放免費入場，今年聚焦「SDGs主題特展、永續生活市集、好日活動、音樂演唱會」4大主軸，邀請全民一起玩出永續新日常。第二屆「永續音樂演唱會」邀請芒果醬Mango Jump、夜貓組、淺堤等10組人氣樂團歌手輪番開唱；活動現場還有「永續特務GO」闖關活動，加入udn LINE好友並完成6個指定任務可獲得一次抽獎資格，有機會抽中總價值超過50萬元的大小獎品，每日獎項數量有限，抽完為止。

「永續音樂演唱會」以流行、搖滾、民謠、原民、嘻哈等多元曲風，為環境和社會議題發聲，與歌迷一起響應永續行動，7月5日演出陣容包括農村武裝青年、BirdBug樂團、五五身、罕爸合唱團、夜貓組，7月6日則有四枝筆、吳志寧、孩子的樹屋、淺堤、芒果醬Mango Jump接力登場。「永續音樂演唱會」開放免費入場，完成《永續好日子》指定任務中任一項就能取得入場資格。

今年全新推出的「好日電影院」，精選4部自然類紀錄片《花開富貴》、《野生之路》、《動保蝙蝠俠》、《鯨之聲》，開放免費觀看，映後片中主角「植物獵人」洪信介、「動保蝙蝠俠」李火山和導演也將現身暢談投入環境保護、動物福利的故事。

親子舞台劇《快樂雞蛋小偵探》由家樂福與如果兒童劇團攜手打造，看劇後還能進行蛋盒彩繪，親手挑選動物福利認證的「非籠飼雞蛋」；還有一系列簡單好上手的趣味DIY體驗，由專業老師帶領製作環保又可愛的生活小物，像是羊毛氈別針、小花狗像框畫、精油御守、多肉盆栽造景、再生藝術咖啡豆麻布提袋等。上述兩項活動須提前於指定活動網站報名。

在充滿人情味的「永續生態聚落」，台灣懷生相信動物協會、三小市集、玩具圖書館、土地工工、小紅帽協會、逆風劇團、喜樂家族、孩子的書屋、台灣動物輔助治療專業發展協會等14個NPO、NGO及社創組織，邀請大家玩遊戲、逛市集。