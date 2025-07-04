影／台鐵彩繪觀光列車 「嗶嗶嗶嗶台灣號」啟航

交通部觀光署與日本京急電鐵合作推出觀光彩繪列車「嗶嗶嗶嗶台灣號」，不僅深受日本遊客喜愛，更榮獲第14屆東京屋外廣告競賽會長獎與NY TDC紐約字體設計競賽獎等國際肯定。這次觀光署與台鐵合作，推出為期半年試營運的台灣鐵道觀光及大東北角區域旅遊。

觀光署長陳玉秀表示，早在3月分她還沒接任署長時，看到台灣在日本的觀光彩繪列車「嗶嗶嗶嗶台灣號」深受日本遊客喜愛，她就向當時的署長建議可以在台灣推觀光彩繪列車，沒想到現在夢想成真，將EMU700型列車復刻「嗶嗶嗶嗶台灣號」彩繪主題列車，並將台灣二字融入蘭花、茶葉、鳳梨等台灣代表性物產設計，呈現於車體外觀及車廂內，讓遊客一目瞭然台灣印象。