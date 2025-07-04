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七百人頂35度高溫搶排！甜甜圈「I'm donut？」登台爆人潮 網驚： 真的瘋了
台北街頭再現排隊奇觀！來自日本的人氣甜甜圈「I’m donut？」今天(4日)早上十點於台北東區商圈正式開幕，根據記者直擊，昨晚深夜就有民眾到場排隊，今早人潮更是瘋狂，最高峰約聚集700人，排隊人龍「繞店兩圈」，開店不到半小時就有店員出來告知完售，許多網友在社群上打卡，也引來留言說「台北人真的瘋了」、「這種烈日下排隊真心佩服！」、「把排隊時間算進去，會不會直接飛日本吃比較快？」。
「I’m donut？」由創辦人暨主廚平子良太自2021年於東京中目黑開設首店，店內的甜甜圈以雲朵般的鬆軟溼潤口感著稱，提供草莓、抹茶等多種口味，自開幕後，立即成為東京超人氣的排隊甜點，知名藝人山下智久也曾拍照打卡。
而「I’m donut？」台灣首店，由富錦樹集團引進來台，店址鄰近台北捷運忠孝敦化站，是亞洲首間海外分店。店內提供有12種不同口味的甜甜圈，包括原味、抹茶、可可、草莓巧克力生法蘭奇、楓糖生火腿，還包含以台灣特色元素設計的「超台灣」、「香蕉奶茶」以及「水果帕妃」等3款台灣限定口味，整體產品售價為每顆58～128元。
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