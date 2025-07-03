等12個小時！甜甜圈「I'm donut？」明早開幕　半夜已有人在排隊

來自日本的人氣甜甜圈「I’m donut？」即將在7月4日上午10:00於台北東區商圈正式開幕，結果在7月3日晚間22:30左右，現場就已經出現排隊民眾等候，等於需等候近12個小時，顯現I’m donut？的超強人氣。

「I’m donut？」由創辦人暨主廚平子良太自2021年於東京中目黑開設首店，店內的甜甜圈以雲朵般的鬆軟溼潤口感著稱，提供草莓、抹茶等多種口味，自開幕後，立即成為東京超人氣的排隊甜點，每天都有絡繹不絕的人潮。甚至連山下智久也拍照打卡。

即將正式開幕的「I’m donut？」台灣首店，由富錦樹集團引進來台，店址鄰近台北捷運忠孝敦化站，也是亞洲首間海外分店。店內提供有12種不同口味的甜甜圈，包括原味、抹茶、可可、草莓巧克力生法蘭奇、楓糖生火腿，還包含以台灣特色元素設計的「超台灣」、「香蕉奶茶」以及「水果帕妃」等3款台灣限定口味，整體產品售價為每顆58～128元。