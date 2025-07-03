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等12個小時！甜甜圈「I'm donut？」明早開幕　半夜已有人在排隊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
隨著時間越來越晚，還有排隊民眾躺下來睡覺等候。記者陳睿中/攝影
隨著時間越來越晚，還有排隊民眾躺下來睡覺等候。記者陳睿中/攝影

來自日本的人氣甜甜圈「I’m donut？」即將在7月4日上午10:00於台北東區商圈正式開幕，結果在7月3日晚間22:30左右，現場就已經出現排隊民眾等候，等於需等候近12個小時，顯現I’m donut？的超強人氣。

「I’m donut？」由創辦人暨主廚平子良太自2021年於東京中目黑開設首店，店內的甜甜圈以雲朵般的鬆軟溼潤口感著稱，提供草莓、抹茶等多種口味，自開幕後，立即成為東京超人氣的排隊甜點，每天都有絡繹不絕的人潮。甚至連山下智久也拍照打卡。

即將正式開幕的「I’m donut？」台灣首店，由富錦樹集團引進來台，店址鄰近台北捷運忠孝敦化站，也是亞洲首間海外分店。店內提供有12種不同口味的甜甜圈，包括原味、抹茶、可可、草莓巧克力生法蘭奇、楓糖生火腿，還包含以台灣特色元素設計的「超台灣」、「香蕉奶茶」以及「水果帕妃」等3款台灣限定口味，整體產品售價為每顆58～128元。

受到超強人氣加持，I’m donut？在正式登台前就已經獲得許多甜食愛好者關注。台灣首店將於7月4日上午10:00開賣，每人限購30顆。而在開賣前一晚22:30左右，就已經看到有民眾前來排隊。店家也已經預先在門口設置紅龍。隨著正式開賣，預計也將為台灣甜點市場帶來全新面貌。

I'm donut？在台提供有12種口味。記者陳睿中／攝影
I'm donut？在台提供有12種口味。記者陳睿中／攝影
針對台灣推出的限定口味「超台灣」。記者陳睿中／攝影
針對台灣推出的限定口味「超台灣」。記者陳睿中／攝影
開幕前一夜晚間22:30，I'm donut？門口已經有出現排隊民眾等候。記者陳睿中／攝影
開幕前一夜晚間22:30，I'm donut？門口已經有出現排隊民眾等候。記者陳睿中／攝影
開幕前一夜晚間22:30，I'm donut？門口已經有出現排隊民眾等候。記者陳睿中／攝影
開幕前一夜晚間22:30，I'm donut？門口已經有出現排隊民眾等候。記者陳睿中／攝影

台北捷運 甜點 草莓

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