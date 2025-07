台北101觀景台5大景點暑假聯票開賣 新光三越信義新天地話題雙展出動

迎接暑假,百貨活動齊發,進入搶客大戰。台北101觀景台推出全新暑假聯票,五大景點搭捷運就能玩透透。新光三越台北信義新天地近日因展覽、快閃店多場活動助益,來客成長5%以上,暑假準備超過100場以上活動、近30種以上IP齊聚。

台北101今夏串聯台北捷運周邊五大熱門親子景點,包括台北101秘境花園觀景台、臺北市立兒童新樂園、富邦美術館、圓山大飯店東密道及台北小巨蛋冰上樂園,推出2025年暑期全新「台北101好好玩聯票」雙景點聯票組合,搭捷運就可一路玩遍,可至Stage 101線上購票。

此外,台北101觀景台今夏特別推出7月1日至8月31日期間限定親子套票800元(一大一小原價900元),觀景台同步展出兩大夏季策展內容,包括結合自然、氣候與清境農場風貌的《雲端夏季.清境101》主題佈置,以及集結七大經典IP、橫跨機器人文化與未來想像的《超級機器人傳奇特展》。

《雲端夏季.清境101》為台北101四季主題展的夏季篇章,以台灣高山農場清境為靈感,打造「雲端清境農場」、「翠綠草坡丘陵區」、「羊咩咩互動小徑」、「清境農場生態體驗區」等四大展區。

《超級機器人傳奇特展》由台北101與哈玩具聯手策劃,展出七大經典IP─無敵鐵金剛、五獅合體(百獸王)、哆啦A夢、原子小金剛、新世紀福音戰士、星際大戰、攔截記憶碼,橫跨日系與西洋、從1970年代到21世紀的機器人世界,現場還可見10尊等比人身模型。

新光三越台北信義新天地暑假重點展覽首推A11 6F信義劇場即日起至9月7日推出首展《How Do You Do, Snoopy? 花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生》,超過100件展品首次公開亮相。四大展區集結21位藝術家、24個頂尖時尚品牌,呈現超過50幅漫畫與動畫作品。此次更攜手美國查爾斯·舒茲博物館、東京史努比博物館跨國合作,特別邀請東京史努比博物館創意總監草刈大介策展,從亞洲藝術視角深入探索史努比經典作品。