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台北101觀景台5大景點暑假聯票開賣 新光三越信義新天地話題雙展出動

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越信義新天地A11 6F信義劇場即日起至9月7日推出《How Do You Do, Snoopy? 花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生》。圖／新光三越提供
新光三越信義新天地A11 6F信義劇場即日起至9月7日推出《How Do You Do, Snoopy? 花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生》。圖／新光三越提供

迎接暑假百貨活動齊發，進入搶客大戰。台北101觀景台推出全新暑假聯票，五大景點搭捷運就能玩透透。新光三越台北信義新天地近日因展覽、快閃店多場活動助益，來客成長5%以上，暑假準備超過100場以上活動、近30種以上IP齊聚。

台北101今夏串聯台北捷運周邊五大熱門親子景點，包括台北101秘境花園觀景台、臺北市立兒童新樂園、富邦美術館、圓山大飯店東密道及台北小巨蛋冰上樂園，推出2025年暑期全新「台北101好好玩聯票」雙景點聯票組合，搭捷運就可一路玩遍，可至Stage 101線上購票。

此外，台北101觀景台今夏特別推出7月1日至8月31日期間限定親子套票800元（一大一小原價900元），觀景台同步展出兩大夏季策展內容，包括結合自然、氣候與清境農場風貌的《雲端夏季．清境101》主題佈置，以及集結七大經典IP、橫跨機器人文化與未來想像的《超級機器人傳奇特展》。

《雲端夏季．清境101》為台北101四季主題展的夏季篇章，以台灣高山農場清境為靈感，打造「雲端清境農場」、「翠綠草坡丘陵區」、「羊咩咩互動小徑」、「清境農場生態體驗區」等四大展區。

《超級機器人傳奇特展》由台北101與哈玩具聯手策劃，展出七大經典IP─無敵鐵金剛、五獅合體（百獸王）、哆啦A夢、原子小金剛、新世紀福音戰士、星際大戰、攔截記憶碼，橫跨日系與西洋、從1970年代到21世紀的機器人世界，現場還可見10尊等比人身模型。

新光三越台北信義新天地暑假重點展覽首推A11 6F信義劇場即日起至9月7日推出首展《How Do You Do, Snoopy? 花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生》，超過100件展品首次公開亮相。四大展區集結21位藝術家、24個頂尖時尚品牌，呈現超過50幅漫畫與動畫作品。此次更攜手美國查爾斯·舒茲博物館、東京史努比博物館跨國合作，特別邀請東京史努比博物館創意總監草刈大介策展，從亞洲藝術視角深入探索史努比經典作品。

另一話題展是《Monster Hunter 20周年-大狩獵展》展覽，繼日本東京、大阪舉辦後首度移師海外，將於7月18日至9月14日登陸A9 9樓宴會展演館，展覽以AR與投影技術打造身歷其境的狩獵體驗，重現系列經典與熱血歷程。

台北101秘境花園觀景台《雲端夏季．清境101》主題展即日起至8月31日展開。圖／台北101提供
台北101秘境花園觀景台《雲端夏季．清境101》主題展即日起至8月31日展開。圖／台北101提供
台北101秘境花園觀景台《超級機器人傳奇特展》即日起至8月31日展開。圖／台北101提供
台北101秘境花園觀景台《超級機器人傳奇特展》即日起至8月31日展開。圖／台北101提供
《Monster Hunter 20周年-大狩獵展》展覽，繼日本東京、大阪舉辦後首度移師海外，將於7月18日至9月14日於A9 9樓宴會展演館展開。圖／摘自ibon
《Monster Hunter 20周年-大狩獵展》展覽，繼日本東京、大阪舉辦後首度移師海外，將於7月18日至9月14日於A9 9樓宴會展演館展開。圖／摘自ibon
新光三越信義新天地A11 6F信義劇場即日起至9月7日推出《How Do You Do, Snoopy? 花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生》。圖／新光三越提供
新光三越信義新天地A11 6F信義劇場即日起至9月7日推出《How Do You Do, Snoopy? 花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生》。圖／新光三越提供
台北101觀景台聯合兒童新樂園推出一日樂Fun券套票，邀民眾一票暢遊13項經典遊樂設施。圖／台北101提供
台北101觀景台聯合兒童新樂園推出一日樂Fun券套票，邀民眾一票暢遊13項經典遊樂設施。圖／台北101提供

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