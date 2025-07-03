經典歷久彌新！崔傘、朴敏英現身TAG Heuer首爾晚宴一秀賽車狂熱

一場晚宴能多熱鬧？竟然將朴炯植、男團ATEEZ成員崔傘、韓孝周、金珍映Dex、朴敏英全數集合？原來這是泰格豪雅（TAG Heuer）在首爾「文化儲備基地」（Oil Tank Culture Park）舉辦的賽車主題派對！除了結合沉浸式展覽、藝術裝置與現場表演，朴敏英跟韓孝周都配戴了Carrera系列女表，朴炯植跟金珍映Dex則選用了Monaco系列的計時碼表！

其中朴敏英是以刺繡亮片禮服大秀貴氣，同時做在Red Bull F1賽車上盡展女王氣勢；擔任Netflix超夯節目《單身即地獄4》主持人金珍映Dex則是黑西裝、白襯衫跟黑領帶，冷靜的眼神酷酷指數爆棚；此外同樣選擇Monaco系列計時碼表的還有朴炯植，他選擇一款亮片刺繡西裝外套，黑色但泛著反光的流動光澤，太有高級感了啊～！