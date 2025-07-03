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經典歷久彌新！崔傘、朴敏英現身TAG Heuer首爾晚宴一秀賽車狂熱

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
金珍映Dex配戴TAG Heuer Monaco經典左冠計時腕表。圖／TAG Heuer提供
金珍映Dex配戴TAG Heuer Monaco經典左冠計時腕表。圖／TAG Heuer提供

一場晚宴能多熱鬧？竟然將朴炯植、男團ATEEZ成員崔傘、韓孝周、金珍映Dex、朴敏英全數集合？原來這是泰格豪雅（TAG Heuer）在首爾「文化儲備基地」（Oil Tank Culture Park）舉辦的賽車主派對！除了結合沉浸式展覽、藝術裝置與現場表演，朴敏英跟韓孝周都配戴了Carrera系列女表，朴炯植跟金珍映Dex則選用了Monaco系列的計時碼表！

其中朴敏英是以刺繡亮片禮服大秀貴氣，同時做在Red Bull F1賽車上盡展女王氣勢；擔任Netflix超夯節目《單身即地獄4》主持人金珍映Dex則是黑西裝、白襯衫跟黑領帶，冷靜的眼神酷酷指數爆棚；此外同樣選擇Monaco系列計時碼表的還有朴炯植，他選擇一款亮片刺繡西裝外套，黑色但泛著反光的流動光澤，太有高級感了啊～！

其中Carrera系列表款是從1970年代的泛美公路賽車得到靈感，但改造成女表設計後，賦予了鑽石閃光與甜美的金屬光澤；此外Monaco計時碼表則有著黑色、藍色兩種面盤，經典的方形表殼有稜有角，更曾經被1970年代的賽車手兼明星配戴，傳承50年，經典、歷久彌新！

朴敏英以一襲閃耀銀色亮片洋裝亮相晚宴，大秀女王氣勢。圖／TAG Heuer提供
朴敏英以一襲閃耀銀色亮片洋裝亮相晚宴，大秀女王氣勢。圖／TAG Heuer提供
朴炯植。圖／TAG Heuer提供
朴炯植。圖／TAG Heuer提供
韓孝周以白色流蘇無袖長禮服驚艷現身，搭配TAG Heuer Carrera日期計時腕錶鑲鑽雙色鍊帶款。圖／TAG Heuer提供
韓孝周以白色流蘇無袖長禮服驚艷現身，搭配TAG Heuer Carrera日期計時腕錶鑲鑽雙色鍊帶款。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Monaco經典左冠計時腕表，26萬9,000元。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Monaco經典左冠計時腕表，26萬9,000元。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Carrera計時腕錶淡粉色鑲鑽款，28萬6,100元。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Carrera計時腕錶淡粉色鑲鑽款，28萬6,100元。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Carrera Day-Date星期日期腕錶藍面鍊帶款，13萬9,600元。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Carrera Day-Date星期日期腕錶藍面鍊帶款，13萬9,600元。圖／TAG Heuer提供
朴炯植配戴TAG Heuer Monaco計時腕表，展現奢華的紳士風格。圖／TAG Heuer提供
朴炯植配戴TAG Heuer Monaco計時腕表，展現奢華的紳士風格。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Carrera日期計時腕錶鑲鑽雙色鍊帶款，32萬100元。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Carrera日期計時腕錶鑲鑽雙色鍊帶款，32萬100元。圖／TAG Heuer提供
配戴TAG Heuer Carrera Day-Date星期日期腕表的崔傘，紳士風格中帶著野性。圖／TAG Heuer提供
配戴TAG Heuer Carrera Day-Date星期日期腕表的崔傘，紳士風格中帶著野性。圖／TAG Heuer提供

朴敏英 派對 西裝 賽車手 車主 韓孝周 黑色

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