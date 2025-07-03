聽新聞
0:00 / 0:00
經典歷久彌新！崔傘、朴敏英現身TAG Heuer首爾晚宴一秀賽車狂熱
一場晚宴能多熱鬧？竟然將朴炯植、男團ATEEZ成員崔傘、韓孝周、金珍映Dex、朴敏英全數集合？原來這是泰格豪雅（TAG Heuer）在首爾「文化儲備基地」（Oil Tank Culture Park）舉辦的賽車主題派對！除了結合沉浸式展覽、藝術裝置與現場表演，朴敏英跟韓孝周都配戴了Carrera系列女表，朴炯植跟金珍映Dex則選用了Monaco系列的計時碼表！
其中朴敏英是以刺繡亮片禮服大秀貴氣，同時做在Red Bull F1賽車上盡展女王氣勢；擔任Netflix超夯節目《單身即地獄4》主持人金珍映Dex則是黑西裝、白襯衫跟黑領帶，冷靜的眼神酷酷指數爆棚；此外同樣選擇Monaco系列計時碼表的還有朴炯植，他選擇一款亮片刺繡西裝外套，黑色但泛著反光的流動光澤，太有高級感了啊～！
其中Carrera系列表款是從1970年代的泛美公路賽車得到靈感，但改造成女表設計後，賦予了鑽石閃光與甜美的金屬光澤；此外Monaco計時碼表則有著黑色、藍色兩種面盤，經典的方形表殼有稜有角，更曾經被1970年代的賽車手兼明星配戴，傳承50年，經典、歷久彌新！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言