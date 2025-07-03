喝水罰500、裝醬油也被罵！36年「藍記麻辣鍋」熄燈　評價大不同

知名台北麻辣鍋老店「藍記麻辣鍋」，近期傳出無預警熄燈的消息，令饕客相當錯愕。其實藍記過去除了麻辣鍋有名之外，店家的用餐規矩眾多，也成為「特色」之一，因此評價兩極。有網友表示「連裝在水壺裡面的水都不可以喝」、「人數到齊才能進去，差一個人都不行？」甚至有消費者反應，自己連沾料加醬油，都被老闆罵「加那麼多醬油，怎麼吃得到麻辣鍋的味道？」

已經有36年歷史的「藍記麻辣鍋」，創立於1989年，店內早年位於和平東路旁，以麻香湯頭與滑嫩鴨血著稱，加上營業時間至清晨，因此也成為「深夜麻辣鍋」的先驅。後來家族成員也陸續開設藍公館、藍寶寶、藍二少、藍玲等不同分店，位於金山南路上的藍記麻辣鍋，則為六弟經營。

雖然陪伴許多台北人度過宵夜時光，但是藍記的諸多規定與服務態度也引起部份消費者的反彈。例如規定「人數到齊才入座」、「禁滑手機」、「帶外飲外食入店食用，每桌加收清潔費500元」等。過去藝人陳喬恩就因對規定不滿，因此發文「到底有多麼好吃這麼跩，是因為如此機車，才會感覺很受歡迎嗎？」，當時也引起民眾熱議。

打開藍記麻辣鍋的評論區，就有民眾表示「服務態度差到讓人無語」、「你的一舉一動都會被監視感覺很不舒服」、「結完帳穿衣要走時喝口水，就被制止說不能外食」、「一坐下來跟我說飲料不能喝 喝一口要收500」但是仍有粉絲支持，表示「為了堅持自家用餐美食訂規矩也很正常啊！」、「服務態度都還不錯，沒有過於冷漠」、「絕對是值得一試的頂級麻辣火鍋店！」超過1,400則的評價中，平均獲得3.4分。

儘管評價兩極，但「藍記麻辣鍋」仍在許多人心中具有特殊的地位。隨著歇業消息曝光，也有網友表示收到停業簡訊通知，內容表示「藍記麻辣鍋謝謝各位老朋友長年的照顧，愛護，今日起退休了，也只剩感激！感激」。