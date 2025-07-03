潮喝手搖！Mark Gonzales與萬波首度跨界聯名 推出小天使杯、保冷袋

滑板藝術教父同名品牌「Mark Gonzales」與茶飲品牌「萬波島嶼紅茶」跨界聯名，Mark Gonzales標誌設計小天使的亮眼黃色，搭配萬波夏季人氣飲品楊枝甘露，推出首度聯名的Mark Gonzales限量「小天使杯款」，讓喝手搖飲也是一件很潮流的事。

7月4日起全台萬波門市將有Mark Gonzales聯名杯共推出四種不同設計（大杯三款、中杯一款），七月到九月每個月都有不同獨家限量的杯款，同時還推出聯名保冷袋，只要在萬波門市消費不限金額即可加價購。

萬波「楊枝甘露」全台統一售價中杯80元、大杯90元（台南三井店大杯售價110元，無販售中杯），不限品項消費即可加購與Mark Gonzales聯名的保冷袋（單杯保冷袋加購價19元、雙杯保冷袋加購價29元），保冷袋為限量販售，售完為止。