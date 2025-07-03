SKZ Felix合作設計！LV X UNICEF 2025年度慈善手環這一款官網限定

法國精品品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）和聯合國兒童基金會（UNICEF）自2016年開始合作至今邁入第九年，推出2025版本全新的Silver Lockit系列，是由品牌大使、Stray Kids成員李龍馥（Felix）合作設計，他也是聯合國兒童基金會韓國親善大使之一。

今年的Silver Lockit款式與之前的設計一樣，採用標誌性的迷你鎖為特色，懸掛在繩索或鏈條上，向1901年推出的標誌性Steamer包上的鎖致敬。而在FELIX的構想上，新款鐫刻有藍色心形和DREAM字樣，「Silver Lockit系列背後的主要訊息是連接人們。我們設計了一顆心，回想起我為粉絲畫心的方式。 我們在旁邊添加了DREAM一詞，代表將我們與粉絲（STAY）聯繫在一起的共同願望。 我相信Silver Lockit完美地捕捉了愛的本質。」Felix解釋。

該系列採用認證的再生銀製成，共有耳環、手鍊（提供銀鏈或繩索款式）和吊墜三種品項，繩索手鍊則提供黃色、藍色、粉色和黑色等四種顏色選擇，吊墜更提供較長的鏈條。

每一件Silver Lockit繩索手鍊或耳環，路易威登就會向聯合國兒童基金會捐贈100美元，而每購買一件Silver Lockit銀手鍊或吊墜，則捐贈200美元；自2016年雙方合作以來，路易威登已透過Silver Lockit系列的銷售為聯合國兒童基金會籌集了超過2400萬美元，該設計每年都會更新。

路易威登和聯合國兒童基金會的攜手合作，旨在提高人們對兒童權利的認識，並籌集資金以支持聯合國兒童基金會的各項活動，保護他們並保障他們的權利；例如在2024年，路易威登就透過此項合作資助了馬達加斯加、危地馬拉、海地和越南的項目。