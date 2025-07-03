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SKZ Felix合作設計！LV X UNICEF 2025年度慈善手環這一款官網限定

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LOUIS VUITTON for UNICEF 2025年Silver Lockit限量版純銀及黑色聚酯纖維繩手鍊，10,900元。圖／路易威登提供
LOUIS VUITTON for UNICEF 2025年Silver Lockit限量版純銀及黑色聚酯纖維繩手鍊，10,900元。圖／路易威登提供

法國精品品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）和聯合國兒童基金會（UNICEF）自2016年開始合作至今邁入第九年，推出2025版本全新的Silver Lockit系列，是由品牌大使、Stray Kids成員李龍馥（Felix）合作設計，他也是聯合國兒童基金會韓國親善大使之一。

今年的Silver Lockit款式與之前的設計一樣，採用標誌性的迷你鎖為特色，懸掛在繩索或鏈條上，向1901年推出的標誌性Steamer包上的鎖致敬。而在FELIX的構想上，新款鐫刻有藍色心形和DREAM字樣，「Silver Lockit系列背後的主要訊息是連接人們。我們設計了一顆心，回想起我為粉絲畫心的方式。 我們在旁邊添加了DREAM一詞，代表將我們與粉絲（STAY）聯繫在一起的共同願望。 我相信Silver Lockit完美地捕捉了愛的本質。」Felix解釋。

該系列採用認證的再生銀製成，共有耳環、手鍊（提供銀鏈或繩索款式）和吊墜三種品項，繩索手鍊則提供黃色、藍色、粉色和黑色等四種顏色選擇，吊墜更提供較長的鏈條。

每一件Silver Lockit繩索手鍊或耳環，路易威登就會向聯合國兒童基金會捐贈100美元，而每購買一件Silver Lockit銀手鍊或吊墜，則捐贈200美元；自2016年雙方合作以來，路易威登已透過Silver Lockit系列的銷售為聯合國兒童基金會籌集了超過2400萬美元，該設計每年都會更新。

路易威登和聯合國兒童基金會的攜手合作，旨在提高人們對兒童權利的認識，並籌集資金以支持聯合國兒童基金會的各項活動，保護他們並保障他們的權利；例如在2024年，路易威登就透過此項合作資助了馬達加斯加、危地馬拉、海地和越南的項目。

全新2025 Silver Lockit限量版將於2025年7月18日起在全球門市發售；Silver Lockit黃色繩索為官網限定款。

路易威登與聯合國兒童基金會合作，推出全新2025 Silver Lockit系列，由品牌大使Felix合作設計。圖／路易威登提供
路易威登與聯合國兒童基金會合作，推出全新2025 Silver Lockit系列，由品牌大使Felix合作設計。圖／路易威登提供
Felix演繹LOUIS VUITTON for UNICEF 2025年Silver Lockit限量版。圖／路易威登提供
Felix演繹LOUIS VUITTON for UNICEF 2025年Silver Lockit限量版。圖／路易威登提供
Felix演繹LOUIS VUITTON for UNICEF 2025年Silver Lockit限量版。圖／路易威登提供
Felix演繹LOUIS VUITTON for UNICEF 2025年Silver Lockit限量版。圖／路易威登提供
全新2025 Silver Lockit系列手鍊可提供黃色、藍色、粉色和黑色等四種顏色繩索選擇。圖／路易威登提供
全新2025 Silver Lockit系列手鍊可提供黃色、藍色、粉色和黑色等四種顏色繩索選擇。圖／路易威登提供
Felix演繹LOUIS VUITTON for UNICEF 2025年Silver Lockit限量版。圖／路易威登提供
Felix演繹LOUIS VUITTON for UNICEF 2025年Silver Lockit限量版。圖／路易威登提供
LOUIS VUITTON for UNICEF 2025年Silver Lockit限量版純銀及螢光黃色聚酯纖維繩手鍊，10,900元。圖／路易威登提供
LOUIS VUITTON for UNICEF 2025年Silver Lockit限量版純銀及螢光黃色聚酯纖維繩手鍊，10,900元。圖／路易威登提供
LOUIS VUITTON for UNICEF 2025年Silver Lockit限量版純銀鎖頭項鍊，25,600元。圖／路易威登提供
LOUIS VUITTON for UNICEF 2025年Silver Lockit限量版純銀鎖頭項鍊，25,600元。圖／路易威登提供

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