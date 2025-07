SKZ Felix合作設計！LV X UNICEF 2025年度慈善手環這一款官網限定

法國精品品牌路易威登(Louis Vuitton,簡稱LV)和聯合國兒童基金會(UNICEF)自2016年開始合作至今邁入第九年,推出2025版本全新的Silver Lockit系列,是由品牌大使、Stray Kids成員李龍馥(Felix)合作設計,他也是聯合國兒童基金會韓國親善大使之一。

今年的Silver Lockit款式與之前的設計一樣,採用標誌性的迷你鎖為特色,懸掛在繩索或鏈條上,向1901年推出的標誌性Steamer包上的鎖致敬。而在FELIX的構想上,新款鐫刻有藍色心形和DREAM字樣,「Silver Lockit系列背後的主要訊息是連接人們。我們設計了一顆心,回想起我為粉絲畫心的方式。 我們在旁邊添加了DREAM一詞,代表將我們與粉絲(STAY)聯繫在一起的共同願望。 我相信Silver Lockit完美地捕捉了愛的本質。」Felix解釋。

該系列採用認證的再生銀製成,共有耳環、手鍊(提供銀鏈或繩索款式)和吊墜三種品項,繩索手鍊則提供黃色、藍色、粉色和黑色等四種顏色選擇,吊墜更提供較長的鏈條。

每一件Silver Lockit繩索手鍊或耳環,路易威登就會向聯合國兒童基金會捐贈100美元,而每購買一件Silver Lockit銀手鍊或吊墜,則捐贈200美元;自2016年雙方合作以來,路易威登已透過Silver Lockit系列的銷售為聯合國兒童基金會籌集了超過2400萬美元,該設計每年都會更新。

路易威登和聯合國兒童基金會的攜手合作,旨在提高人們對兒童權利的認識,並籌集資金以支持聯合國兒童基金會的各項活動,保護他們並保障他們的權利;例如在2024年,路易威登就透過此項合作資助了馬達加斯加、危地馬拉、海地和越南的項目。