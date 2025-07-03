ONCOR插旗台中7期　江振誠小吃麵、蔣友柏藝術雕塑同場飆創意

接力台北市信義區首店，ONCOR響艷都市會所7月正式插旗台中七期，以「五感沉浸」為核心設計理念，除邀請蔣友柏打造藝術雕塑、國際名廚江振誠跨刀設計5款創意「小吃麵」外，更提供3間大型尊榮會所與20間標誌紅、黃、綠等情緒色彩的歡唱空間，成為中台灣夜色中最耀眼的新地標。

ONCOR台中七期旗艦店包括3間大型尊榮會所——米迦勒廳、加百列廳與拉斐爾廳，皆以天使命名打造沉浸式尊榮包廂體驗；面積最小的拉斐爾廳佔地約20坪，可容納20至25人；面積最大的米迦勒廳，佔地約40坪，可容納40至45人。20間紅、黃、綠三種情緒風格房型，則結合心理色彩設計，搭配可容納12至28人之四種不同坪數大小選擇，滿足不同社交情境需求。

在餐飲方面，除力邀國際名廚江振誠，打造專屬5款創意「小吃麵」——麻油藥膳排骨麵線、青花剝皮椒烏雞細麵、咖哩魚蛋叻沙米線、四川麻辣寬粉與松露壽喜和牛炒烏龍，以及多款3間大型尊榮會所專屬鍋物外，更攜手Gēn Creative米其林餐飲團隊，打造台、日、韓、美以及德州墨西哥等5國經典小吃菜單，並由榮獲「2021 World Class世界頂尖調酒大賽」之「人氣調酒吧大獎」的Ziyi Yang，擔當ONCOR飲品顧問，提供頂級餐飲饗宴。

ONCOR 由一手建立高端夜間娛樂與餐酒文化管理顧問集團theLOOP的夏天浩（David）、夏天倫（Alan）兄弟悉心打造，接待大廳空間設計，結合台中藝術文化與品牌的音樂基因。大廳旁的藝術過道，佇立著蔣友柏為ONCOR七期旗艦店打造的大型藝術作品「龍騰四海」，呼應品牌內蘊不斷湧動的生命力與創造能量。

全區沙發之軟硬度、尺寸與包覆角度等細節，皆依品牌多年實務經驗量身定製，讓賓客停留多時也不感疲憊；音響角度、麥克風位置與反射吸音材質，則以「厘米」為單位精密調整，創造宛如置身演唱會現場的沉浸感；歡唱空間搭配瑞典頂級控光系統，多元燈效隨音樂即時變換，更添歡唱樂趣。未來，ONCOR預計將版圖拓展至美國、日本、新加坡等地，將台灣夜生活文化推向國際舞台。

◎ONCOR 響艷都市會所 台中七期店 ．地址：台中市西屯區河南路三段120號B2 ．訂位專線：（04）2369-7777

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