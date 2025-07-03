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ONCOR插旗台中7期　江振誠小吃麵、蔣友柏藝術雕塑同場飆創意

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
蔣友柏為ONCOR台中七期旗艦店創作的大型藝術作品「龍騰四海」，佇立於接待大廳旁。圖／ONCOR 響艷都市會所提供
蔣友柏為ONCOR台中七期旗艦店創作的大型藝術作品「龍騰四海」，佇立於接待大廳旁。圖／ONCOR 響艷都市會所提供

接力台北市信義區首店，ONCOR響艷都市會所7月正式插旗台中七期，以「五感沉浸」為核心設計理念，除邀請蔣友柏打造藝術雕塑、國際名廚江振誠跨刀設計5款創意「小吃麵」外，更提供3間大型尊榮會所與20間標誌紅、黃、綠等情緒色彩的歡唱空間，成為中台灣夜色中最耀眼的新地標。

ONCOR台中七期旗艦店包括3間大型尊榮會所——米迦勒廳、加百列廳與拉斐爾廳，皆以天使命名打造沉浸式尊榮包廂體驗；面積最小的拉斐爾廳佔地約20坪，可容納20至25人；面積最大的米迦勒廳，佔地約40坪，可容納40至45人。20間紅、黃、綠三種情緒風格房型，則結合心理色彩設計，搭配可容納12至28人之四種不同坪數大小選擇，滿足不同社交情境需求。

在餐飲方面，除力邀國際名廚江振誠，打造專屬5款創意「小吃麵」——麻油藥膳排骨麵線、青花剝皮椒烏雞細麵、咖哩魚蛋叻沙米線、四川麻辣寬粉與松露壽喜和牛炒烏龍，以及多款3間大型尊榮會所專屬鍋物外，更攜手Gēn Creative米其林餐飲團隊，打造台、日、韓、美以及德州墨西哥等5國經典小吃菜單，並由榮獲「2021 World Class世界頂尖調酒大賽」之「人氣調酒吧大獎」的Ziyi Yang，擔當ONCOR飲品顧問，提供頂級餐飲饗宴。

ONCOR 由一手建立高端夜間娛樂與餐酒文化管理顧問集團theLOOP的夏天浩（David）、夏天倫（Alan）兄弟悉心打造，接待大廳空間設計，結合台中藝術文化與品牌的音樂基因。大廳旁的藝術過道，佇立著蔣友柏為ONCOR七期旗艦店打造的大型藝術作品「龍騰四海」，呼應品牌內蘊不斷湧動的生命力與創造能量。

全區沙發之軟硬度、尺寸與包覆角度等細節，皆依品牌多年實務經驗量身定製，讓賓客停留多時也不感疲憊；音響角度、麥克風位置與反射吸音材質，則以「厘米」為單位精密調整，創造宛如置身演唱會現場的沉浸感；歡唱空間搭配瑞典頂級控光系統，多元燈效隨音樂即時變換，更添歡唱樂趣。未來，ONCOR預計將版圖拓展至美國、日本、新加坡等地，將台灣夜生活文化推向國際舞台。

◎ONCOR 響艷都市會所 台中七期店

．地址：台中市西屯區河南路三段120號B2

．訂位專線：（04）2369-7777

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

四川麻辣關東煮寬粉 520元。圖／ONCOR 響艷都市會所提供
四川麻辣關東煮寬粉 520元。圖／ONCOR 響艷都市會所提供
ONCOR 共同創辦人夏天浩（左起）、國際名廚江振誠及 ONCOR 共同創辦人夏天倫。圖／ONCOR 響艷都市會所提供
ONCOR 共同創辦人夏天浩（左起）、國際名廚江振誠及 ONCOR 共同創辦人夏天倫。圖／ONCOR 響艷都市會所提供
松露壽喜和牛炒烏龍 580元。圖／ONCOR 響艷都市會所提供
松露壽喜和牛炒烏龍 580元。圖／ONCOR 響艷都市會所提供
黃色房型。圖／ONCOR 響艷都市會所提供
黃色房型。圖／ONCOR 響艷都市會所提供
ONCOR 響艷都市會所正式插旗台中七期，迎賓大廳弧形穹頂與金屬肌理交織，張力十足。圖／ONCOR 響艷都市會所提供
ONCOR 響艷都市會所正式插旗台中七期，迎賓大廳弧形穹頂與金屬肌理交織，張力十足。圖／ONCOR 響艷都市會所提供
綠色房型。圖／ONCOR 響艷都市會所提供
綠色房型。圖／ONCOR 響艷都市會所提供
七期店最大的尊榮會所「米迦勒廳」佔地40坪，全室以360度鏡面包覆搭配光條律動，營造出猶如站上舞台中央般的沉浸式氛圍。圖／ONCOR 響艷都市會所提供
七期店最大的尊榮會所「米迦勒廳」佔地40坪，全室以360度鏡面包覆搭配光條律動，營造出猶如站上舞台中央般的沉浸式氛圍。圖／ONCOR 響艷都市會所提供
麻油藥膳排骨麵線 560元。圖／ONCOR 響艷都市會所提供
麻油藥膳排骨麵線 560元。圖／ONCOR 響艷都市會所提供
紅色房型。圖／ONCOR 響艷都市會所提供
紅色房型。圖／ONCOR 響艷都市會所提供

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