限時12天！燦坤會員特典開跑 滿額抽17,888元燦坤K幣 買MacBook Air送配件大禮包
燦坤3C家電再度攜手霹靂布袋戲，自7月4日起至7月15日，限時12天推出《霹靂黃龍逗鬧熱》會員特典促銷，針對暑假及開學採購熱潮，祭出6大優惠與會員專屬特典。全館消費滿額即可參加天天抽17,888元燦坤K幣，並有機會抽中三星新旗艦摺疊手機、KINYO行李箱等好禮，來店打卡還送PILI線上看21天體驗卡。
會員消費滿488元並綁定燦坤APP或使用50元的燦坤K幣，即可換購限量聯名帆布袋；持台新聯名卡或指定信用卡購物，最高現折1,400元、回饋8,500元刷卡金；消費滿額還能選擇豪禮4選1，滿50萬更可把天藍色MacBook Air、PS5＋Switch 2直接帶回家，Surpass會員另享最高5,000元燦坤K幣回饋。
指定空調與除濕機同步祭出「6重好康」，包含滿額禮、節能補助、環保集點回饋、延長保固最高至10年及VVIP級尊榮安裝服務等，還能抽Apple商品，7月底前完成空調場勘還可享現折500元券。
Apple熱銷商品也有限時優惠，MacBook Air M4 13吋天藍色會員價34,900元，送價值6,229元配件大禮包，教育價再折3,500元；iPad Air M3 11吋藍色會員價19,900元，送價值2,450元好禮包，教育價再折1,700元，另提供舊換新折抵加碼25%。
為迎接7月10日台灣上市的Switch 2，燦坤同步展開預購，瑪利歐賽車同捆組合會員價15,580元，可加購JustCare意外保固。開賣當日每店前20名即送任天堂獨家特典與Zeiss蔡司10入光學拭鏡紙。
燦坤4月首推「燦汪卡」、「燦喵卡」寵物會員制，即日起至7月31日，入會享專屬好禮4選1，綁定App再送50元燦坤K幣，指定寵物商品享獨家寵物價最低6.6折起，打造最懂毛孩的3C通路。
此外，燦坤WanDau服務擴大合作「中興保全」與「一太衛浴設備」，整合新技術打造智慧居家新體驗。同時推動「樂齡CARE服務平台」，導入遠距孝親、AI虛擬修繕師與樂齡生活教練貼心服務，實現高齡化社會數位關懷，開創3C通路創新服務藍海。
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