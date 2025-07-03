UNIQLO《鬼滅之刃》、《NANA》、《ONE PIECE》全新聯名UT七月開賣

UNIQLO針對動漫迷，一口氣帶來《鬼滅之刃》、《NANA》、《ONE PIECE》三部知名動漫全新聯名UT系列。

《鬼滅之刃》最新篇章《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章 猗窩座再襲》即將上映，UNIQLO同步推出最新聯名UT系列，精選主角炭治郎與妹妹禰豆子相擁圖騰，展現動人兄妹情誼，還有夥伴我妻善逸搭配胸前閃電設計，以及九柱全員集合的熱血畫面，全系列共推出男女適穿4款短袖T恤，7月7日於全台UNIQLO店舖與網路商店登場。慶祝全新鬼滅之刃UT系列上市，凡單筆消費含該系列UT一件，即有機會獲得電影早場優惠券一張。

日本知名漫畫家矢澤愛擁有多部經典之作，是許多人心中的青春記憶。今年矢澤愛迎來出道40周年，UNIQLO分別以四部作品《我不是天使》、《芳鄰物語》、《天國之吻》、《NANA》共推出五款短袖T恤，讓粉絲收藏矢澤愛的經典圖騰。矢澤愛Collection UT系列將於7月7日正式開賣。