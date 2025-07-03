UNIQLO《鬼滅之刃》、《NANA》、《ONE PIECE》全新聯名UT七月開賣
UNIQLO針對動漫迷，一口氣帶來《鬼滅之刃》、《NANA》、《ONE PIECE》三部知名動漫全新聯名UT系列。
《鬼滅之刃》最新篇章《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章 猗窩座再襲》即將上映，UNIQLO同步推出最新聯名UT系列，精選主角炭治郎與妹妹禰豆子相擁圖騰，展現動人兄妹情誼，還有夥伴我妻善逸搭配胸前閃電設計，以及九柱全員集合的熱血畫面，全系列共推出男女適穿4款短袖T恤，7月7日於全台UNIQLO店舖與網路商店登場。慶祝全新鬼滅之刃UT系列上市，凡單筆消費含該系列UT一件，即有機會獲得電影早場優惠券一張。
日本知名漫畫家矢澤愛擁有多部經典之作，是許多人心中的青春記憶。今年矢澤愛迎來出道40周年，UNIQLO分別以四部作品《我不是天使》、《芳鄰物語》、《天國之吻》、《NANA》共推出五款短袖T恤，讓粉絲收藏矢澤愛的經典圖騰。矢澤愛Collection UT系列將於7月7日正式開賣。
《ONE PIECE》隨著電視動畫進入全新篇章《蛋頭島篇》，魯夫率領的草帽海賊團也即將面對更多未知的挑戰與冒險，也是本作邁向最終章的鋪墊。UNIQLO以嶄新篇章為主題，推出四款系列T恤，將故事情節融入設計中，將於7月18日販售，邀請粉絲一起邁向偉大航道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言