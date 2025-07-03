快訊

年薪百萬也扛不住！7旬父母抗拒住養老院 他回家見這情況崩潰

曾向他求助！豐原一家受騙尋短人倫悲劇 議員謝志忠出面還原經過

UNIQLO《鬼滅之刃》、《NANA》、《ONE PIECE》全新聯名UT七月開賣

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
UNIQLO帶來《ONE PIECE》、《鬼滅之刃》、《NANA》三部知名動漫全新聯名UT系列。圖／UNIQLO提供
UNIQLO帶來《ONE PIECE》、《鬼滅之刃》、《NANA》三部知名動漫全新聯名UT系列。圖／UNIQLO提供

UNIQLO針對動漫迷，一口氣帶來《鬼滅之刃》、《NANA》、《ONE PIECE》三部知名動漫全新聯名UT系列。

《鬼滅之刃》最新篇章《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章 猗窩座再襲》即將上映，UNIQLO同步推出最新聯名UT系列，精選主角炭治郎與妹妹禰豆子相擁圖騰，展現動人兄妹情誼，還有夥伴我妻善逸搭配胸前閃電設計，以及九柱全員集合的熱血畫面，全系列共推出男女適穿4款短袖T恤，7月7日於全台UNIQLO店舖與網路商店登場。慶祝全新鬼滅之刃UT系列上市，凡單筆消費含該系列UT一件，即有機會獲得電影早場優惠券一張。

日本知名漫畫家矢澤愛擁有多部經典之作，是許多人心中的青春記憶。今年矢澤愛迎來出道40周年，UNIQLO分別以四部作品《我不是天使》、《芳鄰物語》、《天國之吻》、《NANA》共推出五款短袖T恤，讓粉絲收藏矢澤愛的經典圖騰。矢澤愛Collection UT系列將於7月7日正式開賣。

《ONE PIECE》隨著電視動畫進入全新篇章《蛋頭島篇》，魯夫率領的草帽海賊團也即將面對更多未知的挑戰與冒險，也是本作邁向最終章的鋪墊。UNIQLO以嶄新篇章為主題，推出四款系列T恤，將故事情節融入設計中，將於7月18日販售，邀請粉絲一起邁向偉大航道。

矢澤愛Collection UT印花T恤，490元。圖／UNIQLO提供
矢澤愛Collection UT印花T恤，490元。圖／UNIQLO提供
矢澤愛Collection UT印花T恤，490元。圖／UNIQLO提供
矢澤愛Collection UT印花T恤，490元。圖／UNIQLO提供
鬼滅之刃UT印花T恤，490元。圖／UNIQLO提供
鬼滅之刃UT印花T恤，490元。圖／UNIQLO提供
鬼滅之刃UT印花T恤，490元。圖／UNIQLO提供
鬼滅之刃UT印花T恤，490元。圖／UNIQLO提供
ONE PIECE UT印花T恤，490元。圖／UNIQLO提供
ONE PIECE UT印花T恤，490元。圖／UNIQLO提供
ONE PIECE UT印花T恤，490元。圖／UNIQLO提供
ONE PIECE UT印花T恤，490元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO 劇場 動畫 日本 漫畫家 粉絲 網路 電影 青春 鬼滅之刃

延伸閱讀

團體愛心太萌！李敏鎬領軍「全知讀者視角」驚喜現身玩翻天

台男遊日熱心幫取貨變侵占？警直指「仙人跳」 結局大逆轉

「人間水蜜桃」腫麼了？陸劇《煥羽》張婧儀圓領T恤「炸出真實體態」 遭譏虎背熊腰難逃顯胖魔咒

網球／日本名將錦織圭出軌UNIQLO女模2年半 發親筆簽名道歉聲明

相關新聞

ONCOR插旗台中7期　江振誠小吃麵、蔣友柏藝術雕塑同場飆創意

接力台北市信義區首店，ONCOR響艷都市會所7月正式插旗台中七期，以「五感沉浸」為核心設計理念，除邀請蔣友柏打造藝術雕塑...

SKZ Felix合作設計！LV X UNICEF 2025年度慈善手環這一款官網限定

法國精品品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）和聯合國兒童基金會（UNICEF）自2016年開始合作至今邁...

潮喝手搖！Mark Gonzales與萬波首度跨界聯名 推出小天使杯、保冷袋

滑板藝術教父同名品牌「Mark Gonzales」與茶飲品牌「萬波島嶼紅茶」跨界聯名，Mark Gonzales標誌設計...

限時12天！燦坤會員特典開跑 滿額抽17,888元燦坤K幣 買MacBook Air送配件大禮包

燦坤3C家電再度攜手霹靂布袋戲，自7月4日起至7月15日，限時12天推出《霹靂黃龍逗鬧熱》會員特典促銷，針對暑假及開學採...

UNIQLO《鬼滅之刃》、《NANA》、《ONE PIECE》全新聯名UT七月開賣

UNIQLO針對動漫迷，一口氣帶來《鬼滅之刃》、《NANA》、《ONE PIECE》三部知名動漫全新聯名UT系列。

饗賓新兵進駐Dream Plaza 信義區第5個Buffet品牌「URBAN PARADISE」

統一集團接手原誠品信義，歷時2年打造的新商場「Dream Plaza」傳在7月25日開幕，讓百貨一級戰區再添新兵，除了已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。