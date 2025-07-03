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饗賓新兵進駐Dream Plaza 信義區第5個Buffet品牌「URBAN PARADISE」

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
統一時代二館Dream Plaza預計7月25日登場。圖／摘自Google Map
統一時代二館Dream Plaza預計7月25日登場。圖／摘自Google Map

統一集團接手原誠品信義，歷時2年打造的新商場「Dream Plaza」傳在7月25日開幕，讓百貨一級戰區再添新兵，除了已經部分已經揭露的品牌外，台灣人最愛的buffet也未缺席，而饗賓集團打造新buffet品牌「URBAN PARADISE」，踏入同樣是buffet最密集區域的信義區。

加上Dream Plaza，目前信義區的商場規模即將達到15家，可說是全球百貨卻密集的區域，但以buffet來說，信義區的規模也同樣驚人，包括ATT 4 FUN的饗食天堂、新光A8的NAGOMI、微風信義的饗饗、遠百A13的旭集、以及台北101的饗A Joy，已經有5個品牌。

URBAN PARADISE主打精品餐酒buffet，型態與市面上的品牌都不同，要形成差異化以提高競爭力，瞄準小資族群。

有趣的是，饗食天堂、饗饗、旭集、饗A Joy全都是饗賓集團旗下，加上URBAN PARADISE，饗賓在信義區已經有5個buffet品牌。

統一美麗事業董事長高秀玲先前曾表示，Dream Plaza的餐飲比重估不會超過40%，但以目前揭露的品牌看來，餐飲仍會是最大亮點，也將是營收貢獻的主要來源。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

吃到飽 餐飲 饗A Joy 饗賓集團

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