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信義區新百貨Dream Plaza傳7月25日開幕！近千坪全球最大星巴克將進駐

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
統一時代二館Dream Plaza預計7月25日登場。圖／摘自google map
統一時代二館Dream Plaza預計7月25日登場。圖／摘自google map

統一接手前信義誠品的Dream Plaza，市場近期沸沸揚揚傳出預計7月25日登場，Dream Plaza面積共有7,500坪，將進駐全球最大、近千坪的星巴克外，還會有24小時營業的博客來書店。對於7月25日開門營業的時間表，Dream Plaza正緊鑼密鼓進行著，餐飲廠商回應「確實聽到的開幕是7月25日」，流行服飾品牌則說「公司內部收到的消息是7月底」。

黑毛屋本家信義店遷址的公告上也透露Dream Plaza 7月25日開門的時間表，公告上寫著7月14日起暫停營業，7月25日全新回歸插旗Dream Plaza 5樓。

統一美麗事業董事長高秀玲五月出席統一股東會受訪表示「招商加上原本留下來的廠商超過300個品牌，與統一時代百貨定位會有區隔，但地下美食街連通，餐飲占比逾20%」。

位於信義商圈百貨一級戰區的Dream Plaza，瞄準客群為周邊上班族，餐飲自然是吸客重點，除了全球最大星巴克外，特色餐飲包括八色烤肉、饗泰多、開丼、姜滿堂Ponpie澎派、開丼、彌生軒、養心茶樓、FLIPPER'S奇蹟的舒芙蕾鬆餅、排排沾台式牛排、漢來上海湯包等。生活與服飾品牌則有Mia C'bon超市、JOURNAL STANDARD relume、CHARLES & KEITH等。下班後的夜經濟，Dream Plaza之前也傳出要把地下一樓與一樓側的區域，串聯新光三越A4、微風信義街邊酒館區域，打造成信義商圈的蘭桂坊。

對於目前曝光的餐飲名單，網友回應「這些餐飲有期待值嗎？」、「這些餐飲沒什麼新鮮感啊」、「期待最大星巴克是什麼樣子」。

品牌 星巴克 統一時代百貨 美食 餐廳

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