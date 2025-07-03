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住宿餐飲、機場快綫「買一送一」！港旅局豪發150項夏日優惠 先登先得

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
馬哥孛羅咖啡廳自助午餐及晚餐享買一送一。圖/港旅局提供
馬哥孛羅咖啡廳自助午餐及晚餐享買一送一。圖/港旅局提供

香港旅遊發展局推出全新夏季主題推廣活動「香港盛夏派對」，即日起送上超過150項夏日禮遇及消費優惠，內容包括香港迪士尼樂園免費提早入園證（每日限額50張）、香港海洋公園「盛夏派對禮包」、Big Bus送免費紀念磁石貼及落日飛車免費特飲、機場快綫成人單程票買一送一、酒店住宿買一晚送一晚等，就連酒店自助餐及手信餅乾也都有買一送一優惠。

海外旅客想取得優惠，只要到香港旅遊局官網註冊帳號，即可線上領取優惠，各項旅客專享禮遇名額有限，先到先得，送完即止。

夏日消費優惠中，約有70項屬於「買一送一」優惠，例如：酒店早或晚自助餐及下午茶、酒店套房住宿、維港遊自助晚餐、港式糖水飲品、消暑雪糕和飲品、餐廳指定食品或套餐、歡樂時光飲品、零售店指定貨品等，另外還有城中林林總總的消費折扣優惠，供旅客選擇。旅客領取或選擇夏日禮遇及消費優惠：

https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/summer-viva/offers.html

旅行社加碼優惠看這裡

適逢香港迪士尼樂園歡慶20周年，可樂旅遊、吉帝旅遊、東南旅遊與雄獅旅遊4家業者，即日起到7月31日推出香港迪士尼樂園三天二夜自由行專案，包含來回機票、兩晚入住迪士尼樂園主題酒店，四人一室兩大兩小每人9,988元起（未稅），還享一日門票送第二日入園，另加碼贈送限定版迷你派對帽，為旅程增添儀式感。

香港海洋公園8月將推出大熊貓龍鳳胎一歲生日慶祝活動。東南旅遊、旅天下、泰元旅行社、雄獅旅遊與鼎運旅遊5家業者推出香港海洋公園三天二夜自由行專案，安排旅客入住坐擁絕美海景的香港富麗敦海洋公園酒店，7至8月壽星入住還能獲得驚喜好禮。像是東南旅遊的香港海洋公園專案，還包括酒店每人每日早餐、香港海洋公園門票、港幣100元園內購物金，每人10,888元起（未稅），第二人再折2,000元。

旅遊平台KKday則針對台灣市場推出香港海洋公園門票8折折扣碼，並於7月10日會員日盛大推出香港主題優惠活動。凡參與活動，即有機會抽中香港海洋公園免費入場券、香港機票折扣碼及免費香港eSIM，與大熊貓龍鳳胎一同歡慶，暢遊魅力香港。

如果熱愛城市街拍與香港風情，可樂旅遊推出專為潮旅玩家設計的自由行套裝，獨家加贈風靡年輕人的復古港味底片相機。三天二夜機加酒自由行含專屬的包車半日遊，每人9,888元起，用獨家贈送的相機，讓旅客前往打卡熱點捕捉最真實的懷舊光影。

香港迪士尼樂園免費提早入園證（每日限額50張），圖/香港迪士尼樂園提供
香港迪士尼樂園免費提早入園證（每日限額50張），圖/香港迪士尼樂園提供
可樂旅遊潮旅玩家專案，獨家加贈風靡年輕人的復古港味底片相機。圖/可樂旅遊提供
可樂旅遊潮旅玩家專案，獨家加贈風靡年輕人的復古港味底片相機。圖/可樂旅遊提供
皇玥香港故事系列買一送一。圖/港旅局提供
皇玥香港故事系列買一送一。圖/港旅局提供
港鐵機場快綫成人單程票買一送一。圖/港旅局提供
港鐵機場快綫成人單程票買一送一。圖/港旅局提供
香港水上的士維港遊43折。圖/港旅局提供
香港水上的士維港遊43折。圖/港旅局提供
香港海洋公園「盛夏派對禮包」。圖/香港海洋公園提供
香港海洋公園「盛夏派對禮包」。圖/香港海洋公園提供

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