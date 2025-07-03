觀眾好評不斷！音樂劇《火神的眼淚》台北8月加演場 票券熱賣中

由故事工廠、有戲娛樂、聯合數位文創共同出品的音樂劇《火神的眼淚》觀眾好評不斷，紛紛表示音樂渲染力強、劇情兼具熱血與感動，誠意滿滿的製作顛覆過往對於劇場的想像。

音樂劇《火神的眼淚》改編自公視同名熱門影集，以消防員林義陽追思會為故事主軸，運用迴旋敘事，抽絲剝繭揭開殉職真相，同時點出消防員面對的真實困境。陣容集結滅火器樂團主唱楊大正、方宥心、王為、周家寬、羅美玲、是元介等23位實力派音樂劇演員，舞台上火力全開，展現熱血無畏的篇章。

為求呈現救災現場的真實感，故事工廠也將救護車、高空雲梯車搬上舞台，呈現驚險高空救難場景。並巧妙運用劇場特性，將表演場地觀眾席化身劇中娛樂城的火場，搭配服裝與歌舞描繪火場氛圍，讓觀眾驚呼連連。

音樂劇《火神的眼淚》台北八月加演場熱銷中，購票請洽TixFun售票網。