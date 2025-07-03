新竹大遠百年中慶祭購物優惠 募集書包枕頭助院童

新竹大遠百超級年中慶即日起至7月20日(日)送上好買好優惠，在Fun暑假的同時也推出周周精彩親子活動，讓家長買的高興、小孩玩的開心。

新竹大遠百表示，遠百超級年中慶首13日百貨服飾當日累計滿5,000元送500元，全檔20天保健器材、BOSE音響單筆滿5,000元送500元、大家電單筆1萬元送1,000元。持9大銀行信用卡全館(數位3C/MUJI除外)單筆刷滿5,000元且分6期送200元。

新竹大遠百這夏恐龍來了&老時光．微型模型展

暑假檔期並以小朋友最喜歡的恐龍為企劃主題，舉辦一系列活動，活動期間凡持遠百APP或兒童卡即可兌換恐龍集章卡，凡完成集章節即可兌換限量小恐龍。另外，為讓小朋友更了解恐龍生態同時舉辦恐龍化石拓印、小小考古學家等活動，7月13日與台灣昆蟲館合作共同舉辦「現代小恐龍見面會」，現場利用寓教於樂的方式解說爬蟲動物，讓小朋友獲得更多生態小知識。

新竹大遠百即日起至7月20日舉辦「老時光．微型模型展」特別邀請微型模型藝術家「柯進東」展出近50件懷舊微型模型，作者透過3D列印搭配創意組合，呈現台灣在地的日常生活百樣，以手作創意將記憶中的珍貴文化留下紀錄。

新竹大遠百邀您一同支持孩童助學之路