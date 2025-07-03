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飯店新訊！「THE AMNIS然一酒店」即起開賣、「雀客藏居」進駐內湖

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
THE AMNIS然一酒店以水為精神核心，將其流動、包容、療癒的特質注入空間設計與服務哲學之中，構築出靜謐旅宿場域。圖/御盟集團提供
THE AMNIS然一酒店以水為精神核心，將其流動、包容、療癒的特質注入空間設計與服務哲學之中，構築出靜謐旅宿場域。圖/御盟集團提供

御盟集團打造、台灣首間加入萬豪國際集團奢華系列The Luxury Collection的「THE AMNIS然一酒店」，即日起正式開賣，預計8/1揭幕。然一酒店前身為高雄晶英國際行館，主打「因水而生的酒店」，不僅提供靜謐的旅宿空間，更將獻上一場時間與自然交會的旅程。

The Luxury Collection為萬豪國際集團旗下極具代表性的頂級系列，全球僅約131個據點，皆為融合文化與卓越服務的典藏之作。THE AMNIS然一酒店位於高雄亞洲新灣區，依山望海，毗鄰愛河與柴山，擁抱城市最具潛力的地段。品牌名稱「AMNIS」取自拉丁語「溪流」，象徵生命的流動與重生，也呼應高雄這座因水而興、因港而榮的城市脈動。

THE AMNIS然一酒店的空間美學融合當代設計語彙與在地文化象徵，並將攜手ALIEN ART CENTRE金馬賓館當代美術館，打造台灣唯一設有美術館的酒店場域。即日起開放訂房，萬豪白金會員可享LOUNGE及HAPPY HOUR雙重尊榮禮遇；此外，8月搶先入住的旅人，皆可額外獲贈HAPPY HOUR無限暢飲。

北台灣也有新飯店開幕。雀客國際旗下高質感系列品牌「雀客藏居 CHECK inn Select」首度插旗台北內湖，新館「雀客藏居-台北內湖」是雀客藏居旗下第7個據點，以永續為核心概念，採取對環境衝擊最小的方式完成空間再價值化，保留原來建築的原貌與大量原木家具及都市美學，打造專屬於城市旅人的全新據點。

全館共有11層樓、158間客房、5種房型，滿足多元旅客需求。新館座落於綠意環繞的山坡地帶，距離捷運文湖線及文德站約3分鐘車程，鄰近大湖公園、碧湖公園及Miramar美麗華百樂園等指標性地標。

為歡慶全新據點開幕，10月底前，至官網預訂即享開幕體驗價85折優惠，加碼贈送品牌豪禮，數量有限，送完為止。另攜手「Bären Treff德國派對熊」，入住加碼送超多迷你Q熊的「德國派對熊軟糖」。此外，入住旅客憑房卡到館內餐廳「京園會館」用餐即享95折優惠，加碼送復古冰淇淋一份。預訂8月入住雙人房型，還可獲得2張電影優惠券，數量有限，送完為止。

台灣首間加入萬豪國際集團奢華系列The Luxury Collection的「THE AMNIS然一酒店」即起開放預訂。圖/御盟集團提供
台灣首間加入萬豪國際集團奢華系列The Luxury Collection的「THE AMNIS然一酒店」即起開放預訂。圖/御盟集團提供
細膩選物與客房和諧的視覺設計，交織出THE AMNIS然一酒店的靜謐美學，營造一處回歸內在、安放心靈的歇息港灣。圖/御盟集團提供
細膩選物與客房和諧的視覺設計，交織出THE AMNIS然一酒店的靜謐美學，營造一處回歸內在、安放心靈的歇息港灣。圖/御盟集團提供
雀客國際高質感系列品牌「雀客藏居 CHECK inn Select」首度插旗台北內湖。圖/雀客國際提供
雀客國際高質感系列品牌「雀客藏居 CHECK inn Select」首度插旗台北內湖。圖/雀客國際提供
歡慶全新據點開幕，10月底前，雀客藏居-台北內湖推出多重期間限定優惠。圖/雀客國際提供
歡慶全新據點開幕，10月底前，雀客藏居-台北內湖推出多重期間限定優惠。圖/雀客國際提供

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