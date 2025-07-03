金曲歌王呂士軒奪金隨身風格「助攻」？TISSOT上手 相伴榮耀時刻
每一個重要時刻，人們多希望配戴能讓自己信任的幸運物，在心中默默加持、讓願望成真。上周剛落幕的第36屆金曲獎，饒舌歌手呂士軒甫成最佳金曲歌王，而呂士軒在紅毯與頒獎典禮並先後以兩只TISSOT天梭表的T-Race競速系列表款、Seastar海星系列表款造型，也讓TISSOT伴隨金曲歌王見證喜擒「最佳華語男歌手」與「最佳華語專輯」雙料獎項的榮耀時刻。
2017發表個人專輯《誤入奇途》，2018年3月舉辦團體專場演唱會、再於2020年舉辦個人首場演唱會的呂士軒已是台灣饒舌、流行樂壇的醒目星光。今年36歲並拿下第36屆金曲獎的他，除了在個人社群寫下感言，並提及因為聽到張清芳的《無人熟識》意外得到靈感，並感性寫下，「人會不斷地向上天乞求一個自己想要達到的結果，或許有時候你越想要，反而不一定能得到。」展現豁達一面。
而他在紅毯、典禮上的兩套造型皆選擇超過170年歷史的瑞士鐘表品牌天梭（TISSOT），其中一款T-Race競速系列腕表擁有從摩托車煞車金屬碟片得到靈感的酷黑表殼並搭配紅色矽膠表帶、計時碼表功能，45毫米的霸氣尺寸也像呂士軒無所畏懼的自信與饒舌風格；另一只Seastar海星系列表款則有著不鏽鋼、PVD金的雙色組合，漸層、拉絲紋理的面盤下使用具Nivachron抗磁合金游絲的Powermatic 80自動上鍊機芯，動力儲存可達80小時，加上黑金雙色的鮮明對比，也像呂士軒的一次雙金曲獎入手，見證個人與樂壇的重要一瞬。
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