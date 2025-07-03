金曲歌王呂士軒奪金隨身風格「助攻」？TISSOT上手 相伴榮耀時刻

每一個重要時刻，人們多希望配戴能讓自己信任的幸運物，在心中默默加持、讓願望成真。上周剛落幕的第36屆金曲獎，饒舌歌手呂士軒甫成最佳金曲歌王，而呂士軒在紅毯與頒獎典禮並先後以兩只TISSOT天梭表的T-Race競速系列表款、Seastar海星系列表款造型，也讓TISSOT伴隨金曲歌王見證喜擒「最佳華語男歌手」與「最佳華語專輯」雙料獎項的榮耀時刻。

2017發表個人專輯《誤入奇途》，2018年3月舉辦團體專場演唱會、再於2020年舉辦個人首場演唱會的呂士軒已是台灣饒舌、流行樂壇的醒目星光。今年36歲並拿下第36屆金曲獎的他，除了在個人社群寫下感言，並提及因為聽到張清芳的《無人熟識》意外得到靈感，並感性寫下，「人會不斷地向上天乞求一個自己想要達到的結果，或許有時候你越想要，反而不一定能得到。」展現豁達一面。