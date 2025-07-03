蜜瓜包必買！日本排隊名店MOROPAIN 8月快閃台北喜來登

台北喜來登大飯店今夏將迎來日本福岡超人氣麵包店「MOROPAIN」，此為該店首度登台，將於8月9日至9月30日快閃開賣。

此次邀請到品牌創辦人及日本烘焙匠人諸永裕士親自坐鎮，帶來多款風靡日、港兩地的人氣麵包與台灣限定新品，其中，最受矚目的就是開店即秒殺、曾在福岡創下排隊3小時紀錄的「招牌蜜瓜包」（菠蘿麵包)、還有獲得國際競賽大獎的「葡萄園蜂蜜麵包」，以及專為台灣設計的限定新品「芒果蜜瓜包」、法式蝴蝶酥、生甜甜圈、台灣限定佛卡夏三明治等。

「MOROPAIN」2014年創立於福岡，以天然酵母與低溫長時發酵工法著名，創辦人諸永裕士至今已研發超過300款麵包，足跡遍及日本、法國、香港等地的烘焙名店，多次榮獲國際烘焙賽事獎項，並受邀亞洲多地授課交流，是日本烘焙界備受推崇的實力派匠人。

他所創作的「蜜瓜包」，特別之處是在麵糰中加入優格，使麵包口感更加濕潤鬆軟，配上蜜瓜脆皮，在當地一推出即引發搶購風潮。今年初進軍香港尖沙咀開設首間海外門市，開幕即引發媒體與網友熱議，夾有厚實提拉米蘇奶凍的限定款蜜瓜包更於開店數小時內即售罄，迅速躍升為「港人朝聖新名店」。

此次活動也將販售多款話題麵包，包括外酥內潤的「招牌蜜瓜包」、獲獎無數的「葡萄園蜂蜜麵包」、香港分店獨有「法式蝴蝶酥」，以及首次於海外登場的「生甜甜圈系列」。此外，還有結合台灣在地食材精心打造的「芒果蜜瓜包」與「佛卡夏三明治」。

8月8日至9日諸永主廚亦將親臨現場，與台灣饕客近距離互動，傳遞來自福岡的職人精神與幸福溫度。更多台北喜來登「MOROPAIN」快閃活動詳情與預購資訊，可查官網與社群平台。

福岡人氣麵包店「MOROPAIN」快閃登台資訊

活動時間：2025年8月9日至9月30日

活動地點：台北市忠孝東路一段12號1F The Deli

洽詢專線：02-2321-1818

官網：www.sheratongrandtaipei.com