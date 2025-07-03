快訊

2025三麗鷗人氣榜出爐！大耳狗五連霸遭終結 冠軍讓人想不到

豐原一家五口命案 曾向議員求助透露「我們全家被詐騙了」

45年前被賣到澳洲…「褚麗卿販嬰案」女嬰今赴刑事局採DNA盼找到家人

聽新聞
0:00 / 0:00

蜜瓜包必買！日本排隊名店MOROPAIN 8月快閃台北喜來登

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北喜來登與福岡人氣麵包店「MOROPAIN」攜手合作，8月9日至9月30日快閃開賣多款人氣話題麵包，創辦人兼主廚諸永裕士亦將於8月8日至9日親臨現場展演手藝。圖/台北喜來登提供
台北喜來登與福岡人氣麵包店「MOROPAIN」攜手合作，8月9日至9月30日快閃開賣多款人氣話題麵包，創辦人兼主廚諸永裕士亦將於8月8日至9日親臨現場展演手藝。圖/台北喜來登提供

台北喜來登大飯店今夏將迎來日本福岡超人氣麵包店「MOROPAIN」，此為該店首度登台，將於8月9日至9月30日快閃開賣。

此次邀請到品牌創辦人及日本烘焙匠人諸永裕士親自坐鎮，帶來多款風靡日、港兩地的人氣麵包與台灣限定新品，其中，最受矚目的就是開店即秒殺、曾在福岡創下排隊3小時紀錄的「招牌蜜瓜包」（菠蘿麵包)、還有獲得國際競賽大獎的「葡萄園蜂蜜麵包」，以及專為台灣設計的限定新品「芒果蜜瓜包」、法式蝴蝶酥、生甜甜圈、台灣限定佛卡夏三明治等。

「MOROPAIN」2014年創立於福岡，以天然酵母與低溫長時發酵工法著名，創辦人諸永裕士至今已研發超過300款麵包，足跡遍及日本、法國、香港等地的烘焙名店，多次榮獲國際烘焙賽事獎項，並受邀亞洲多地授課交流，是日本烘焙界備受推崇的實力派匠人。

他所創作的「蜜瓜包」，特別之處是在麵糰中加入優格，使麵包口感更加濕潤鬆軟，配上蜜瓜脆皮，在當地一推出即引發搶購風潮。今年初進軍香港尖沙咀開設首間海外門市，開幕即引發媒體與網友熱議，夾有厚實提拉米蘇奶凍的限定款蜜瓜包更於開店數小時內即售罄，迅速躍升為「港人朝聖新名店」。

此次活動也將販售多款話題麵包，包括外酥內潤的「招牌蜜瓜包」、獲獎無數的「葡萄園蜂蜜麵包」、香港分店獨有「法式蝴蝶酥」，以及首次於海外登場的「生甜甜圈系列」。此外，還有結合台灣在地食材精心打造的「芒果蜜瓜包」與「佛卡夏三明治」。

8月8日至9日諸永主廚亦將親臨現場，與台灣饕客近距離互動，傳遞來自福岡的職人精神與幸福溫度。更多台北喜來登「MOROPAIN」快閃活動詳情與預購資訊，可查官網與社群平台。

福岡人氣麵包店「MOROPAIN」快閃登台資訊

活動時間：2025年8月9日至9月30日

活動地點：台北市忠孝東路一段12號1F The Deli

洽詢專線：02-2321-1818

官網：www.sheratongrandtaipei.com

台北喜來登今年暑假與福岡人氣麵包店「MOROPAIN」合作，為台灣消費者帶來多款與日本福岡同步的人氣蜜瓜包、國際競賽大獎推崇的葡萄園蜂蜜麵包等美味。圖/台北喜來登提供
台北喜來登今年暑假與福岡人氣麵包店「MOROPAIN」合作，為台灣消費者帶來多款與日本福岡同步的人氣蜜瓜包、國際競賽大獎推崇的葡萄園蜂蜜麵包等美味。圖/台北喜來登提供
MOROPAIN店內人氣「招牌蜜瓜包」曾創下排隊超過3小時的火熱紀錄，2025年於尖沙咀開設的分店更將蜜瓜包昇華為「提拉米蘇蜜瓜包」，以港式菠蘿油為靈感夾入厚厚的提拉米蘇奶凍，開售即引發媒體與網友熱議。圖/台北喜來登提供
MOROPAIN店內人氣「招牌蜜瓜包」曾創下排隊超過3小時的火熱紀錄，2025年於尖沙咀開設的分店更將蜜瓜包昇華為「提拉米蘇蜜瓜包」，以港式菠蘿油為靈感夾入厚厚的提拉米蘇奶凍，開售即引發媒體與網友熱議。圖/台北喜來登提供

日本 福岡 麵包

延伸閱讀

7月5日末日預言倒數2天？美國資深地震專家「1句話」打臉

日本癌症專家公開每天必吃「抗癌飲食」一日三餐最佳組合解析

川普著急上火也沒用？日媒解析東京的「拖字訣」談判術

科學人／提前逾20分鐘警告「大地震要來了」！日本科學家找到預警新線索

相關新聞

金曲歌王呂士軒奪金隨身風格「助攻」？TISSOT上手 相伴榮耀時刻

每一個重要時刻，人們多希望配戴能讓自己信任的幸運物，在心中默默加持、讓願望成真。上周剛落幕的第36屆金曲獎，饒舌歌手呂士...

蜜瓜包必買！日本排隊名店MOROPAIN 8月快閃台北喜來登

台北喜來登大飯店今夏將迎來日本福岡超人氣麵包店「MOROPAIN」，此為該店首度登台，將於8月9日至9月30日快閃開賣。

「I'm donut？」開箱！12款甜甜圈、3款台灣限定味　還有設計小物週邊

粉絲們久等了！日本超人氣甜甜圈專門店「I’m donut？」即將於7月4日於台北東區商圈開設亞洲首間海外分店，店內共計提...

畜試所團隊輔導傳統蛋雞場轉型 產蛋率提高逾1成

農業部畜產試驗所組成跨領域專家輔導團積極推動傳統蛋雞場轉型與技術革新，優化飼養流程，導入新式設備，有效改善飼養環境並將產...

2025《永續好日子》再進化！SDGs主題生活盛典7月5日、6日熱力登場

永續日常就從你我的小行動做起！由聯合報系、聯合線上、倡議家共同主辦的第二屆《永續好日子》，將於7月5日、6日於台北松山文...

inline推全新「AI小助手」功能 LINE對話即可推薦餐廳、訂位抽好禮

線上訂位系統變更聰明了！超方便的理訂位、點餐與外帶服務平台「inline」，即日起正式推出「inline AI小助手」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。