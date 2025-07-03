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「I'm donut？」開箱！12款甜甜圈、3款台灣限定味　還有設計小物週邊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
I’m donut？在台提供有12種口味。記者陳睿中／攝影
I’m donut？在台提供有12種口味。記者陳睿中／攝影

粉絲們久等了！日本超人氣甜甜圈專門店「I’m donut？」即將於7月4日於台北東區商圈開設亞洲首間海外分店，店內共計提供12款人氣口味，其中包括「超台灣」、「香蕉奶茶」以及「水果帕妃」等3款台灣限定口味，另外還有多款極具品牌特色的週邊商品，適合粉絲蒐集帶回家。

「I’m donut？」，自2021年於東京中目黑開設首店，創辦人暨主廚平子良太（Hirako Ryota），以福岡烘焙坊（AMAM DACOTAN）所使用的布里歐修麵團進行油炸，創造出柔軟、輕盈、入口即化的「生甜甜圈」，成為極具話題性的人氣商品。品牌標榜堅持每日手作麵團與內餡，調和多種麵粉比，經長時間低溫熟成、高溫油炸，打造如雲朵般鬆軟濕潤的口感。口味包括草莓、抹茶、巧克力到鹹口味系列，皆於現場手工製作，確保最新鮮、最佳的口感。

即將開幕的台灣首店，由富錦樹集團引進來台，店址鄰近捷運忠孝敦化站，空間設計延續品牌低調內斂質感風格，運用亂紋不鏽鋼與原始水泥牆面，保留建築紋理痕跡，展現純粹個性與當代美感。店內並打造一座長達9公尺的流線型木製吧台，除了展示功能，也結合開放式甜甜圈現場製作區，讓顧客能親眼感受職人手作的臨場魅力。

I’m donut？台灣店提供有12種不同口味，包括卡士達、可可、開心果奶霜等口味，其中也包括3款台灣限定口味，各為結合在地元素的「超台灣」、靈感來自台灣手搖飲文化的「香蕉奶茶」，以及滿載水果香氣的「水果帕妃」。產品售價預計每顆落於58～128元。

除了招牌甜甜圈之外，店內員工的制服是由創辦人平子良太與日本時尚造型師大森伃佑子聯名設計，具有簡單俐落又帶著可愛氣息的日式風格，另外經典的「粉紅色手提袋」也同步引進來台。I’m donut？還規劃多項原創周邊，包括馬克杯、保溫瓶、貼紙、帽子、大容量保冷袋，以及台灣限定版T恤、鑰匙圈與明信片等。限定版預購商品更邀請日本知名視覺設計師吉田ユニ操刀，將品牌精神，轉化為細膩且具巧思的視覺語彙，蘊藏I’m donut？對日常的溫柔想像。

【I’m donut？Taipei Dunhua】

地址：台北市大安區敦化南路一段188號1樓

營業時間：10:00-20:00（售完為止）

針對台灣推出的限定口味「超台灣」。記者陳睿中／攝影
針對台灣推出的限定口味「超台灣」。記者陳睿中／攝影
I’m donut？設計有多特色週邊小物，適合粉絲蒐集。記者陳睿中／攝影
I’m donut？設計有多特色週邊小物，適合粉絲蒐集。記者陳睿中／攝影
店內提供有12種口味，並包括3款台灣限定口味。記者陳睿中／攝影
店內提供有12種口味，並包括3款台灣限定口味。記者陳睿中／攝影
I’m donut？規劃T恤、提袋等週邊商品。記者陳睿中／攝影
I’m donut？規劃T恤、提袋等週邊商品。記者陳睿中／攝影
除了甜口味，I’m donut？亦提供多款鹹口味。記者陳睿中／攝影
除了甜口味，I’m donut？亦提供多款鹹口味。記者陳睿中／攝影
I’m donut？台灣首店將於7月4日正式開幕。記者陳睿中／攝影
I’m donut？台灣首店將於7月4日正式開幕。記者陳睿中／攝影
I’m donut？店內一座長達9公尺的木製吧台，為設計最大特色。記者陳睿中／攝影
I’m donut？店內一座長達9公尺的木製吧台，為設計最大特色。記者陳睿中／攝影
靈感來自台灣手搖飲文化的「香蕉奶茶」，以及滿載水果香氣的「水果帕妃」。記者陳睿中／攝影
靈感來自台灣手搖飲文化的「香蕉奶茶」，以及滿載水果香氣的「水果帕妃」。記者陳睿中／攝影
I’m donut？在台供應12種口味，包括多款經典產品。記者陳睿中／攝影
I’m donut？在台供應12種口味，包括多款經典產品。記者陳睿中／攝影
I’m donut？不僅甜甜圈，店內還提供多款特色週邊。記者陳睿中／攝影
I’m donut？不僅甜甜圈，店內還提供多款特色週邊。記者陳睿中／攝影

品牌 日本 設計師

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