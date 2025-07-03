畜試所團隊輔導傳統蛋雞場轉型 產蛋率提高逾1成

農業部畜產試驗所組成跨領域專家輔導團積極推動傳統蛋雞場轉型與技術革新，優化飼養流程，導入新式設備，有效改善飼養環境並將產蛋率從75.8%提升至89.4%。另輔導雞糞處理技術，有效降低臭味與降低含水率至20%。

農業部今天舉辦「從傳統到現代，蛋雞場轉型革新之路」記者會，畜試所長黃振芳說，近年來極端氣候與禽流感等疫病威脅對養禽產業造成極大的衝擊，生產效率與雞群整齊度不一，畜試所組成畜牧、獸醫與生物機電專家輔導團隊，近年來至高屏、雲嘉南、中彰投與桃苗地區實地輔導蛋中雞及蛋雞場超過54場次，透過問題診斷與改善建議，協助業者導入水簾通風、省工設備，提升飼養效率，蛋中雞整齊度由78%提升至86%，產蛋率由75.8%提高至89.4%以上。

雞糞處理部分，輔導業者建置雞糞乾燥處理系統，透過拖糞帶、自動乾燥及造粒等程序，生產符合肥料品目5-08雞糞加工肥料的規格，另建立蛋雞場雞糞採取場內與委外處理的示範場域，供業界參採運用，達成臭味降低、病原控制與資源再利用的多重成效，也展現雞糞從廢棄物轉化為有價資源的具體成果。整體升級措施的每隻蛋雞成本約1000元，農業部負擔一半補助。

黃振芳也坦言，之前推動的禽舍改建，投入的農民並不多，老人家也認為下一代沒人要接，花這麼大的升級成本除了有不確定感，禽舍改建期間也沒有收入，升級到水簾降溫設備的農民大概只有10%，其餘的還是傳統飼養方式，但現在面對人力短缺、氣候變遷衝擊等更需要智慧生產模式，穩定的生產環境才不會讓產量大起大落，也應該要重視國際趨勢和動物福利等。