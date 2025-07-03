2025《永續好日子》再進化！SDGs主題生活盛典7月5日、6日熱力登場

永續日常就從你我的小行動做起！由聯合報系、聯合線上、倡議家共同主辦的第二屆《永續好日子》，將於7月5日、6日於台北松山文創園區3、4、5號倉庫登場，延續首屆超過萬人參與的口碑，今年以「永續，從每一天的選擇開始」為核心理念，從主題策展、紀錄片放映、市集互動、品牌體驗到重磅音樂會，打造兼具知識、娛樂與公益的永續嘉年華。

今年策展以「我們關心的永續議題」為出發點，透過議題的故事旅程設計，引導參觀者從微觀到全球視角，看見人與環境的共生關係，包括孩童缺水困境、塑膠微粒入侵大腦、森林消逝的未來想像，每一站都是反思與行動的契機。

本次活動共有家樂福、蝦皮購物、統一超商、富邦金控、聯合利華、Kotex靠得住等超過20大品牌響應，從非籠飼雞蛋倡議、循環商品與責任消費的選擇、低碳生活與性別平權的展示，讓永續行動不只在商品背後，而是你我日常中的選擇。

「好日電影院」精選4部扣合自然、生態與人文的永續紀錄片，搭配映後座談，邀請導演、學者與行動者對談，讓觀眾更能產生情感連結，找回與生命共感的能力。

今年《永續好日子》活動號召超過40個品牌與NGO參與，包含永續飲食、設計選物、社創提案與行動倡議。現場更結合DIY手作坊、主題講座、如果兒童劇團演出，打造豐富的永續生活地圖。「永續音樂會」則請來夜貓組、芒果醬Mango Jump、淺堤等10組人氣樂團接力演出，用音樂唱出對永續生活的態度。

現場設有闖關任務與扭蛋抽獎，加入udn LINE好友即可成為SDGs永續特務，完成展場任務挑戰可參加扭蛋抽獎，大獎包括Ｍotorola最新款摺疊手機razr 60 ULTRA與razr 60、CHIMEI奇美65型4K GoogleTV連網液晶顯示器、伊萊克斯極適家居900雙效涼風循環頂級空淨機等，獎品總價值超過50萬元。

●《永續好日子，算我一份子》活動資訊：

日期：7月5日（周六）～ 7月6日（周日） 10:00～18:00

地點：松山文創園區3號、4號、5號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

票價：免費入場