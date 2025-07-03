inline推全新「AI小助手」功能 LINE對話即可推薦餐廳、訂位抽好禮

線上訂位系統變更聰明了！超方便的理訂位、點餐與外帶服務平台「inline」，即日起正式推出「inline AI小助手」，用戶只需透過inline的LINE官方帳號對話，即可用自然語言快速完成個人化餐廳推薦與即時訂位。inline共同執行長于家瓏表示，「我們的目標是用最直覺的方式，節省時間、提升效率，讓吃飯回歸單純的樂趣。」

現今消費者找餐廳、訂位時經常需要在不同平台間切換，資訊破碎且耗時。inline每年有超過11,000家餐廳使用，現更導入AI技術與即時座位整合，透過AI小助手整合搜尋、推薦與訂位流程，不僅能依據條件推薦適合的餐廳，還能完成訂位、發送提醒、共享資訊，不知道要吃什麼也沒關係，對AI小助手講出你的需求，像是「星期五晚上2人聚餐有什麼推薦？」、「信義區下午茶7月還有哪些餐廳有位子？」也可快速得到符合條件且「即時能訂」的推薦名單。

AI小助手更具有智慧學習功能，根據用戶的提問習慣、用餐時間、餐廳選擇偏好逐步學習，打造專屬的個人化推薦建議，提出更貼近你口味與需求的選項。另外，inline也推出「好友用餐邀請」功能，訂位完成後可一鍵分享給同行者，對方確認後也將自動收到用餐提醒，未來預計也將結合不同支付方式與優惠機制，持續提升聚餐邀約效率與體驗。