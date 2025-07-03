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致敬自行車傳奇 帝舵全新Pelagos FXD Chrono計時碼表 競逐榮耀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
帝舵（TUDOR）Pelagos FXD Chrono計時碼表黃色限量款，價格店洽。圖／TUDOR提供
帝舵（TUDOR）Pelagos FXD Chrono計時碼表黃色限量款，價格店洽。圖／TUDOR提供

夏日熱浪來襲，連帶潛水表也成為市場熱門新品，近日便有帝舵（TUDOR）發表全新Pelagos FXD Chrono計時碼表的限量黃色款，不僅聚焦於專業計時碼表，並賦予自行車賽車意念、酷黑有型。

曾身穿黃色戰衣、八度獲分站賽事桂冠的Fabian Cancellara是知名的自行車好手，除有Spartacus的稱號並曾在2008奧運奪得金牌。今年他將以車隊負責人身份、帶領成軍三年的TUDOR自行車隊重返法國賽場，同時並將配戴一只新款Pelagos FXD Chrono「黃色款」限量表，以他過往的幸運車衣黃色為色彩點綴，醒目搶眼。

全新帝舵（TUDOR）Pelagos FXD Chrono計時碼表有著100米防水性能、通過瑞士天文台認證的MT5813型自動上鍊機芯，裝載於輕量化的43毫米啞黑色碳複合材質表殼內，搭配黃色細節如測速計線圈、計時積分盤與黑色織紋表帶。值得一提的是，表圈的螺旋式測速計刻度也為自行車騎乘進行改良設計，可快速判讀平均車速，因此表款能挑戰登武嶺亦可泳探小琉球，價格店洽。

同時結合潛水、自行車兩大話題的Pelagos FXD Chrono黃色限量款，底蓋並有自行車奔馳的激烈情境示意。圖／TUDOR提供
同時結合潛水、自行車兩大話題的Pelagos FXD Chrono黃色限量款，底蓋並有自行車奔馳的激烈情境示意。圖／TUDOR提供
自行車名將Fabian Cancellara。圖／TUDOR提供
自行車名將Fabian Cancellara。圖／TUDOR提供
經典的雪花式小時指針與小時時標換上了黑、白、亮黃的動感對比。圖／TUDOR提供
經典的雪花式小時指針與小時時標換上了黑、白、亮黃的動感對比。圖／TUDOR提供

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