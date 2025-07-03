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要價200萬！LG透明真無線OLED電視首登台 2代閨蜜機可壁掛更活用

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
新媒體藝術家「吳哲宇 Che-Yu Wu」作品，搭配LG SIGNATURE OLED T透明真無線AI 4K智慧顯示器，畫面彷彿飄在空中超級夢幻。記者黃筱晴／攝影
新媒體藝術家「吳哲宇 Che-Yu Wu」作品，搭配LG SIGNATURE OLED T透明真無線AI 4K智慧顯示器，畫面彷彿飄在空中超級夢幻。記者黃筱晴／攝影

LG在台首度亮相全球首款透明真無線4K OLED AI智慧顯示器「LG SIGNATURE OLED T」，這款自CES亮相以來備受關注吸睛新品，打破傳統電視框架，透過創新透明顯示技術與真無線設計，帶來超狂視覺衝擊。

為了讓使用者徹底感受通透的感官效果，LG為透明OLED設計了專屬的T-Contents介面，結合T-Bar資訊列與T-Home、T-Objet功能，讓天氣、時間、新聞等資訊自然浮現空間中，營造猶如擴增實境的沉浸式生活體驗。另外，獨家T-Curtain Call技術，更可在「透明模式」與「極緻純黑模式」間自由切換，依照觀看內容需求可切換至純黑模式，展現4K OLED出色的對比與細節。

LG持續推出具備獨特性、創新技術的產品，這款透明OLED也被視為「創造市場型」代表。LG SIGNATURE OLED T全球統一定價，台灣售價200萬，首批Q4開始交貨，預購下單後至少8周才能拿到。LG表示，台灣市場對創新產品接受度高，有信心延續過往成功經驗，為高端顯示市場開拓成長新動能。

另外，全新StanbyME 2閨蜜機第2代也同步登場，承襲首代產品與樂Go版設計精髓，更首度採用可拆式設計，配備27吋16:9顯示器，解析度升級至1440p，全面升級畫質、支架靈活度與使用情境。提供直立滾輪支架、壁掛與桌面擺放3種模式，支援約4小時電池續航，無論在客廳、臥室、廚房甚至戶外皆可輕鬆使用。

除了以上2大創新產品，LG也同步發表年度OLED與QNED全系列新機，包含OLED evo M5真無線系列、OLED evo G5零間隙藝廊系列、OLED evo C5極緻系列與B5經典系列，涵蓋從入門到旗艦的完整佈局。

另一大重點是新品皆搭載最新的webOS 25作業系統，並提供5年系統升級保證，5大核心AI功能提供更人性化、滿足家庭成員個別需求的體驗，AI聲紋辨識可依據聲音自動切換個人化設定與內容推薦；AI智慧搜尋結合Microsoft Copilot，協助整合資訊、規劃行程；AI歡迎模式則依觀看習慣推播偏好節目；AI個人化影音設定透過深度學習優化客製個人化畫質與音效；AI聊天機器人可搭配AI智慧滑鼠遙控器進行語音互動操作，提升使用便利性與即時協助的能力。

新版StanbyME 2閨蜜機第2代，可以推著走、掛起來，甚至是揹著外出，到哪都可以享受高畫質內容。圖／LG提供
新版StanbyME 2閨蜜機第2代，可以推著走、掛起來，甚至是揹著外出，到哪都可以享受高畫質內容。圖／LG提供
G5零間隙藝廊系列採用升級版OLED自體發光面板，搭載最新alpha 11第2代AI處理器，展現LG軟硬體整合實力，完美捕捉數位生命虛實間流動的詩意美感。記者黃筱晴／攝影
G5零間隙藝廊系列採用升級版OLED自體發光面板，搭載最新alpha 11第2代AI處理器，展現LG軟硬體整合實力，完美捕捉數位生命虛實間流動的詩意美感。記者黃筱晴／攝影
全球首款透明真無線4K OLED智慧顯示器LG SIGNATURE OLED T ，開啟視聽與空間融合新時代。圖／LG提供
全球首款透明真無線4K OLED智慧顯示器LG SIGNATURE OLED T ，開啟視聽與空間融合新時代。圖／LG提供
LG攜手新媒體藝術家「吳哲宇 Che-Yu Wu」，展現LG顯示技術與人文藝術的結合。圖／LG提供
LG攜手新媒體藝術家「吳哲宇 Che-Yu Wu」，展現LG顯示技術與人文藝術的結合。圖／LG提供
LG全新2025 OLED evo系列最高搭載alpha 11第2代AI影音處理晶片。圖／LG提供
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QNED evo 86提供最大100吋的大尺寸選擇，帶來極致沉浸的居家劇院體驗，讓用戶在家也能享受震撼視覺饗宴。圖／LG提供
QNED evo 86提供最大100吋的大尺寸選擇，帶來極致沉浸的居家劇院體驗，讓用戶在家也能享受震撼視覺饗宴。圖／LG提供
「透明模式」下，LG SIGNATURE OLED T與背景完美融合。記者黃筱晴／攝影
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