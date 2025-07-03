要價200萬！LG透明真無線OLED電視首登台 2代閨蜜機可壁掛更活用

LG在台首度亮相全球首款透明真無線4K OLED AI智慧顯示器「LG SIGNATURE OLED T」，這款自CES亮相以來備受關注吸睛新品，打破傳統電視框架，透過創新透明顯示技術與真無線設計，帶來超狂視覺衝擊。

為了讓使用者徹底感受通透的感官效果，LG為透明OLED設計了專屬的T-Contents介面，結合T-Bar資訊列與T-Home、T-Objet功能，讓天氣、時間、新聞等資訊自然浮現空間中，營造猶如擴增實境的沉浸式生活體驗。另外，獨家T-Curtain Call技術，更可在「透明模式」與「極緻純黑模式」間自由切換，依照觀看內容需求可切換至純黑模式，展現4K OLED出色的對比與細節。

LG持續推出具備獨特性、創新技術的產品，這款透明OLED也被視為「創造市場型」代表。LG SIGNATURE OLED T全球統一定價，台灣售價200萬，首批Q4開始交貨，預購下單後至少8周才能拿到。LG表示，台灣市場對創新產品接受度高，有信心延續過往成功經驗，為高端顯示市場開拓成長新動能。

另外，全新StanbyME 2閨蜜機第2代也同步登場，承襲首代產品與樂Go版設計精髓，更首度採用可拆式設計，配備27吋16:9顯示器，解析度升級至1440p，全面升級畫質、支架靈活度與使用情境。提供直立滾輪支架、壁掛與桌面擺放3種模式，支援約4小時電池續航，無論在客廳、臥室、廚房甚至戶外皆可輕鬆使用。

除了以上2大創新產品，LG也同步發表年度OLED與QNED全系列新機，包含OLED evo M5真無線系列、OLED evo G5零間隙藝廊系列、OLED evo C5極緻系列與B5經典系列，涵蓋從入門到旗艦的完整佈局。