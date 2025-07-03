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楊大正發起、吳念真響應募資 促 We TAIWAN 登陸大阪世博

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
楊大正、吳念真響應募資，促We TAIWAN登陸大阪世博。文化總會／提供
楊大正、吳念真響應募資，促We TAIWAN登陸大阪世博。文化總會／提供

2025大阪關西世博正式開展，預計吸引2,800萬人次來自全球的觀眾前往參觀，台灣將以文化展演行動「We TAIWAN」之名，在世博期間展開為期三週的大型展演，向世界發聲。原先規劃的宣傳預算，因政策調整而遭全數刪除，樂團主唱楊大正找來導演吳念真一同響應群眾募資，號召全民共同參與這場文化外交行動。

「We TAIWAN」文化展演集結超過 35 組台灣頂尖的表演藝術團體與藝術家，包括藝術報國、拚場藝術撞擊、新勝景掌中劇、移動故事屋、野孩子肢體劇場、巴雀藝術、狠劇場以及華麗邏輯、工藝大師陳景林、柯智豪等，預計在VS. (at GRAND GREEN OSAKA)、大阪市中央公會堂、童書之森 中之島、中之島帶來超過 140 場文化演出與互動活動，讓國際觀眾直接體驗台灣的文化創意與活力。

在展演即將登場的此刻，策展團隊面臨一項嚴峻挑戰，原先規劃的宣傳預算，因政策調整而遭全數刪除。導致整場展演雖有內容，卻缺乏對外溝通與曝光資源。滅火器主唱楊大正在得知此事後，決定號召行動，找來好友、導演吳念真一同響應群眾募資，號召全民共同參與這場文化外交行動。吳念真認為，他們不是來替體制補洞，而是用人民的力量，讓世界看見台灣。

本次募資計畫將以兩大曝光策略作為資金運用重點。

升空的文化象徵：將設計 We TAIWAN 吉祥物 a-We 的大型氣球，於展演期間在大阪中之島重要場域升空，成為城市文化打卡地標。

深入日常的電車廣告：於京阪電車路線張貼文化廣告與視覺設計，讓每日通勤的日本民眾與國際旅客「不經意地遇見台灣」。

同時回饋品由知名設計師方序中團隊所設計的a-We為主軸，授權延伸打造的專屬回饋品，不只是實用，更是充滿紀念價值的文化行動印記。贊助者不僅可獲得限定設計周邊商品，還能在現場感謝牆與官網列名，成為這場國民外交行動的見證人。

大阪 群眾募資

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