大西洋海岸的陽光氣息！LV全新Sun Song將加州鬆弛感譜寫成一曲香氣

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的Cologne Perfumes系列香氛，以嗅覺捕捉美國西岸夢幻城市洛杉磯的風情萬種，以及這座城市沐浴在金色陽光下不羈的靈魂。調香大師雅克卡瓦利耶（Jacques Cavallier Belletrud）以香氣為筆，融會果香迷霧完美融合濃郁深邃的花香，勾勒出加州風情的光影故事，貫穿本系列每一篇章。

系列迎來全新淡香精Sun Song，一如其名，該款光采四溢的香調歌頌盛夏的輝煌、豔陽高照與波光粼粼的海面，彷彿愜意暖陽輕柔拂過肌膚，將明媚美好的夏日時光穿在身上。該款香氛將自即日起於路易威登指定專門店與官網販售。

「身為土生土長的格拉斯人，能以最優美的橙花精油與鮮活的苦橙葉精萃調製香氛，是夢寐以求的體驗。」Jacques Cavallier說。Sun Song以橙花的明亮香氣為基調，接著以檸檬的香氣與整體香氛譜成和諧的嗅覺旋律，喚醒愉悅的感官體驗，並以麝香襯托歡快的幸福感，層層綻放。