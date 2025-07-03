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大西洋海岸的陽光氣息！LV全新Sun Song將加州鬆弛感譜寫成一曲香氣
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的Cologne Perfumes系列香氛，以嗅覺捕捉美國西岸夢幻城市洛杉磯的風情萬種，以及這座城市沐浴在金色陽光下不羈的靈魂。調香大師雅克卡瓦利耶（Jacques Cavallier Belletrud）以香氣為筆，融會果香迷霧完美融合濃郁深邃的花香，勾勒出加州風情的光影故事，貫穿本系列每一篇章。
系列迎來全新淡香精Sun Song，一如其名，該款光采四溢的香調歌頌盛夏的輝煌、豔陽高照與波光粼粼的海面，彷彿愜意暖陽輕柔拂過肌膚，將明媚美好的夏日時光穿在身上。該款香氛將自即日起於路易威登指定專門店與官網販售。
「身為土生土長的格拉斯人，能以最優美的橙花精油與鮮活的苦橙葉精萃調製香氛，是夢寐以求的體驗。」Jacques Cavallier說。Sun Song以橙花的明亮香氣為基調，接著以檸檬的香氣與整體香氛譜成和諧的嗅覺旋律，喚醒愉悅的感官體驗，並以麝香襯托歡快的幸福感，層層綻放。
由當代藝術代表人物Alex Israel設計的瓶身，採用了明亮且玩心十足的色調。他運用經典作品、超大太陽眼鏡鏡「Summer」的概念裝飾香水瓶身，以仲夏色調與這位藝術家的招牌漸層美學為靈感，將陽光般的黃橘漸層將光芒封裝於瓶中。無盡夏日的光芒也啟發了全新旅行裝香水盒的設計，讓Sun Song Cologne Perfume在裝飾經典 Monogram 圖紋透明的有機玻璃中，宛如閃耀在太陽眼鏡鏡片上的倒影。
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