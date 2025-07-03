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十人十色！Plantation現身GIVEN Space大型花卉藝術裝置 涼爽有型

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Plantation本次以「花語與色彩的對話」為靈感，推出全新系列Yooryuu-Colors合計10種色彩。圖／君梵提供
Plantation本次以「花語與色彩的對話」為靈感，推出全新系列Yooryuu-Colors合計10種色彩。圖／君梵提供

季節才進入七月，卻感覺到暑氣前所未有的高漲？盛夏的衣著也可以簡單、清盈而充滿輕快活力。由君梵（TAIWAN GIVEN）所代理的日本服裝品牌Plantation近日於台中GIVEN Space帶來了期間限定的花卉藝術裝飾與Yooryuu服裝系列，服裝設計結合了日本滋賀縣知名的「高島縮」技法與10種花卉為靈感的飽和色彩，透氣舒適、涼爽有型。

日本滋賀縣高島地區自日本江戶便以所謂的「高島縮」 （Takashima Chijimi）技法聞名。本次Plantation所選用的「高島縐織」則是將布紋旋轉90度，呈現了橫向如波紋、如水紋、如樹紋般具生動紋理的彈性褶皺，透氣、涼爽，簡約但不簡單，正合適於台灣潮濕悶熱的氣候型態。

為此GIVEN Space並特別運用繽紛多彩的垂墜花飾，打造成一方愉悅、充滿想像空間的花卉藝術裝飾，現場並帶來藍色（鳶尾花）、紫色（薰衣草）、粉色（櫻花）、橘色（鬱金香）、紅色（非洲菊）、白色（瑪格麗特）、黃色（含羞草）、黃綠色（桔梗）、薄荷（綠蘭花），以及淡藍色（粉蝶花）的10色洋裝、襯衫與上衣，款式皆為Unisex Size、無分性別皆可穿著。快閃空間則將從7月4日（五）起正式開展，直至7月13日（日）為止，可逕行前往：台中市西區中興街247號。

GIVEN Space將從7月4日至13日，帶來Plantation的快閃藝術空間裝置。圖／君梵提供
GIVEN Space將從7月4日至13日，帶來Plantation的快閃藝術空間裝置。圖／君梵提供
本次Plantation共帶來襯衫、上衣、洋裝全數合計10種色彩，輕盈透氣且高彩。圖／君梵提供
本次Plantation共帶來襯衫、上衣、洋裝全數合計10種色彩，輕盈透氣且高彩。圖／君梵提供
Unisex Size的寬鬆剪裁，也合適於多層次搭配。圖／君梵提供
Unisex Size的寬鬆剪裁，也合適於多層次搭配。圖／君梵提供
GIVEN Space將從7月4日至13日，帶來Plantation的快閃藝術空間裝置。圖／君梵提供
GIVEN Space將從7月4日至13日，帶來Plantation的快閃藝術空間裝置。圖／君梵提供
日本特殊的「高島縮」 （Takashima Chijimi），被運用在Plantation的造衣技術上進而創造出自由舒適的造型體感。圖／君梵提供
日本特殊的「高島縮」 （Takashima Chijimi），被運用在Plantation的造衣技術上進而創造出自由舒適的造型體感。圖／君梵提供

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