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十人十色！Plantation現身GIVEN Space大型花卉藝術裝置 涼爽有型
季節才進入七月，卻感覺到暑氣前所未有的高漲？盛夏的衣著也可以簡單、清盈而充滿輕快活力。由君梵（TAIWAN GIVEN）所代理的日本服裝品牌Plantation近日於台中GIVEN Space帶來了期間限定的花卉藝術裝飾與Yooryuu服裝系列，服裝設計結合了日本滋賀縣知名的「高島縮」技法與10種花卉為靈感的飽和色彩，透氣舒適、涼爽有型。
日本滋賀縣高島地區自日本江戶便以所謂的「高島縮」 （Takashima Chijimi）技法聞名。本次Plantation所選用的「高島縐織」則是將布紋旋轉90度，呈現了橫向如波紋、如水紋、如樹紋般具生動紋理的彈性褶皺，透氣、涼爽，簡約但不簡單，正合適於台灣潮濕悶熱的氣候型態。
為此GIVEN Space並特別運用繽紛多彩的垂墜花飾，打造成一方愉悅、充滿想像空間的花卉藝術裝飾，現場並帶來藍色（鳶尾花）、紫色（薰衣草）、粉色（櫻花）、橘色（鬱金香）、紅色（非洲菊）、白色（瑪格麗特）、黃色（含羞草）、黃綠色（桔梗）、薄荷（綠蘭花），以及淡藍色（粉蝶花）的10色洋裝、襯衫與上衣，款式皆為Unisex Size、無分性別皆可穿著。快閃空間則將從7月4日（五）起正式開展，直至7月13日（日）為止，可逕行前往：台中市西區中興街247號。
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