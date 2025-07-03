十人十色！Plantation現身GIVEN Space大型花卉藝術裝置 涼爽有型

季節才進入七月，卻感覺到暑氣前所未有的高漲？盛夏的衣著也可以簡單、清盈而充滿輕快活力。由君梵（TAIWAN GIVEN）所代理的日本服裝品牌Plantation近日於台中GIVEN Space帶來了期間限定的花卉藝術裝飾與Yooryuu服裝系列，服裝設計結合了日本滋賀縣知名的「高島縮」技法與10種花卉為靈感的飽和色彩，透氣舒適、涼爽有型。

日本滋賀縣高島地區自日本江戶便以所謂的「高島縮」 （Takashima Chijimi）技法聞名。本次Plantation所選用的「高島縐織」則是將布紋旋轉90度，呈現了橫向如波紋、如水紋、如樹紋般具生動紋理的彈性褶皺，透氣、涼爽，簡約但不簡單，正合適於台灣潮濕悶熱的氣候型態。