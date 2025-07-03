台灣大哥大打造Netflix《魷魚遊戲》主題店 月付699元暢看5大串流平台

Netflix現象級韓劇《魷魚遊戲》第3季現正於Netflix熱播中，作為系列最終章，「456號」成奇勳重返死亡遊戲、對抗幕後黑手，再度引爆全球熱潮，上線24小時即空降排行榜冠軍。台灣大哥大搶搭熱潮，攜手Netflix於台北西門町打造《魷魚遊戲》主題門市，重現劇中經典場景，打造全台最沉浸的影迷體驗。即日起至西門町旗艦門市申辦Netflix任一年訂月繳專案，即可獲得限量周邊；7月31日前於全台線上線下通路申辦任一Netflix方案並至指定活動網站登錄，再抽Netflix精美好禮。

西門町旗艦門市外觀以醒目大型劇照與經典圖騰吸睛，巨型「英熙娃娃」與首次登場的「哲秀娃娃」一定要拍照打卡，店內陳設則充滿劇中符號元素，包括圈圈、三角形、方塊等，營造進入遊戲世界的氛圍。2樓展區打造VIP觀賽室，還原「負責人」所在空間，並展示裝有金光閃閃鈔票的金豬撲滿，視覺震撼十足。

主題門市也結合台灣大「MyMoji」服務，用戶可透過App內AI「自拍創建」數位分身功能，換裝為綠色運動服參賽者或粉紅守衛，搭配AR擴增實境，在多個劇中場景中拍照錄影，還可製作個人動態貼圖，打造專屬《魷魚遊戲》造型體驗。