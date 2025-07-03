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Chaumet璀璨鑽石設計巧藏深刻寓意 銘誌人生里程碑
鑽石是能恆久相伴，又能承載深刻情感的珍貴象徵。以「情感珠寶」聞名的法國珠寶品牌Chaumet，每一款珠寶的設計都充滿巧思與珍重的寓意不論是在充盈鳳凰花香的畢業季，滿懷濃情密意的七夕，抑或是邁向人生的新階段，Chaumet鑽石皆能以璀璨光彩，見證每一次的成長和蛻變，輝映人生中的重要篇章，成為最長情的同行者。
Chaumet經典的Joséphine系列，以法國約瑟芬皇后最鍾愛的梨形切割寶石為靈感，將線條圓潤流暢如水滴般的梨形鑽石結合鷺羽「V」字造型，打造彷彿微型冠冕的設計，輕巧加冕於配戴者身上。不論是一條設計簡約的單鑽項鍊，或是一枚知性的手鐲式腕表，都能以內斂而明亮的光芒，將珍貴時刻隨身攜帶，成為隨時照耀人生時刻的良伴。
Bee de Chaumet系列標誌性的六角形蜂巢造型，富含幾何美學的現代感，是不拘於性別的中性款式。六角形以精緻的鏡面拋光金屬和璀璨鑽石交織輝映，散發如陽光般耀眼的光輝。蜂巢亦有守護的寓意，洗練的造型可依據個人風格，隨心所欲單獨配戴，或巧妙疊戴。
Liens系列歌頌人與人之間的真摯情感，成為情侶間互訴情意的理想之選。交叉連結圖騰象徵彼此相知相惜的美好緣份，適合銘記重要的情感回憶。不論是向心愛的另一半傳情達意，或是以對飾作為連結彼此心靈的紐帶，見證永恆不渝的愛情誓言，Chaumet珠寶皆能作為傳遞心意的最佳載體，讓真摯情感如影隨形，時刻相伴左右。
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