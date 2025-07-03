華泰名品城18家餐飲品牌全新進駐 全台最大 POP MART 接力登場

華泰名品城夏日檔期「呼拉盛夏・ALOHA Summer Fiesta」即日起至8月31日盛大開檔，將充滿熱帶風情的美式度假勝地-夏威夷小島直接搬進園區，不僅有俏皮繽紛的扶桑花、巨型熱帶水果、海灘衝浪造景讓你拍好拍滿，7-8月每週末還有各種精彩活動登場。

此外，歷時4個月改裝的一期美食街正式華麗回歸，清新明亮的美式工業風格、多元座席規劃，提供更舒適自在的用餐體驗。18家餐飲品牌全新進駐，從日韓、義式、台式料理到冰品甜點都能一次滿足饕客的味蕾。顧客在逛街之餘，也能盡情享受豐富的異國美食饗宴。

華泰名品城總經理劉亭君表示，華泰名品城在今年底將邁入第十年，我們積極強化零售、餐飲品牌的獨特性與豐富度，翻轉Outlet「食」力。從去年起我們打造了三期餐飲聚落；緊接著今年3月起，將一期美食街擴增為18個知名品牌，同時提升用餐環境，提供消費者更豐富的美食選擇。

此外，除了美國輕奢品牌Marc Jacobs Outlet，北台灣最大的adidas Outlet也將落腳三期，販售更完整的adidas產品線。而在暑期壓軸登場的，將是全台佔地最大的POP MART，各種話題品牌接連進駐，結合園區全新夏威夷造景、精彩的行銷活動，持續為全年齡層消費者，打造兼具購物與度假氛圍的逛遊體驗。

華泰名品城「呼拉盛夏・ALOHA Summer Fiesta」7月每週六、日下午5點，一期廣場日落舞台將舉辦「呼啦盛夏迎賓派對」，8月起的週末傍晚，二期廣場則有「美味快餐聚落音樂夜」，由實力派街頭藝人帶來多首不插電演唱。逛街逛累了，就在一旁的美食小木屋買啤酒、冰品及小食，小憩一下聽音樂，享受浪漫夏夜食光。夏日逛街必須要逛得盡興、買得開心。檔期期間祭出超有感寵粉回饋，只要加入華泰會員，並於結帳時出示華泰會員身份，凡於園區單筆消費滿$5,500，就能抽55組$5,500購物金。

歷經四個月的精心改裝，華泰名品城一期2F美食街全新亮相。清新明亮的美式摩登工業風，搭配寬敞沙發卡座、高腳吧台、親子友善用餐區，多樣化的座席選擇，適合旅人、全家大小一同來享受美味時光。除了用餐環境大升級，多元的餐飲選擇，更能滿足饕客的味蕾。號稱東京拉麵之王的「麵屋一燈」桃園首店正式插旗華泰名品城。全新力作「海膽扇貝雞豚拉麵」將在此獨家開賣，歡慶開幕，7月7日-7月13日間，來店即有機會領取「第二碗拉麵半價」禮物券，隨領隨用。