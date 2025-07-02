獨／女明星曾抱怨用餐規矩多！台北36年老店「藍記麻辣鍋」無預警歇業

又一家台北老字號美食熄燈！開業至今近40年的「藍記麻辣鍋」突傳歇業，店家的google地圖上已顯示「永久歇業」，藍記麻辣鍋曾帶起早年「宵夜吃麻辣鍋」的風潮，但由於店家用餐規矩多，所以評價兩極，先前也因藝人陳喬恩在社群發文抱怨而鬧上新聞，引發熱議。

台北老店「藍記麻辣鍋」創立於1989年，早期是在和平東路旁以路邊攤形式經營，因湯頭麻香順喉、鴨血大塊滑嫩，深受客人喜愛，同時也因為營業時間到凌晨，因此帶動當年深夜吃麻辣鍋的熱潮。隨後家族成員各自經營品牌，包含藍公館、藍寶寶、藍二少及藍玲等，金山南路現址的「藍記麻辣鍋」則是六弟所經營，前些年還曾因「麻辣湯底包」使用問題遭自家人控侵權，家族不合浮上檯面。