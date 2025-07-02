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獨／女明星曾抱怨用餐規矩多！台北36年老店「藍記麻辣鍋」無預警歇業

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
位於北市金山南路上，開業至今近40年的「藍記麻辣鍋」突傳歇業。圖/報系資料照
位於北市金山南路上，開業至今近40年的「藍記麻辣鍋」突傳歇業。圖/報系資料照

又一家台北老字號美食熄燈！開業至今近40年的「藍記麻辣鍋」突傳歇業，店家的google地圖上已顯示「永久歇業」，藍記麻辣鍋曾帶起早年「宵夜吃麻辣鍋」的風潮，但由於店家用餐規矩多，所以評價兩極，先前也因藝人陳喬恩在社群發文抱怨而鬧上新聞，引發熱議。

台北老店「藍記麻辣鍋」創立於1989年，早期是在和平東路旁以路邊攤形式經營，因湯頭麻香順喉、鴨血大塊滑嫩，深受客人喜愛，同時也因為營業時間到凌晨，因此帶動當年深夜吃麻辣鍋的熱潮。隨後家族成員各自經營品牌，包含藍公館、藍寶寶、藍二少及藍玲等，金山南路現址的「藍記麻辣鍋」則是六弟所經營，前些年還曾因「麻辣湯底包」使用問題遭自家人控侵權，家族不合浮上檯面。

這次公告歇業的「藍記麻辣鍋」，有不少美食網紅推薦，也曾入選台灣在地美食評鑑「500盤」，不過也有不少顧客抱怨店家用餐規矩多，像是不能接受預訂、人到齊才能入座、用餐勿滑手機等，因而引發負面評論，像是近年重心多在中國大陸發展的女星陳喬恩，年初回台時就曾在社群貼文，透露吃了「一間傳說中好吃」的麻辣鍋，「不能定（訂）位，規定要在現場等位，人到了還規定人數要過半才能入座」，還寫下：「到底有多麼好吃這麼跩，是因為如此機車，才會感覺很受歡迎嗎？」，隨後她公開店家就是藍記麻辣火鍋。當初也引發網友熱烈討論。

位於北市金山南路上，開業至今近40年的「藍記麻辣鍋」突傳歇業。記者陳睿中/攝影
位於北市金山南路上，開業至今近40年的「藍記麻辣鍋」突傳歇業。記者陳睿中/攝影

抱怨 社群 美食

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