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反町隆史、松嶋菜菜子夫妻最新共演 51歲自然好狀態更迷人

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
反町隆史與松嶋菜菜子夫妻檔最新共演，兩人為「SHISEIDO MEN」出演廣告。圖／摘自X
反町隆史與松嶋菜菜子夫妻檔最新共演，兩人為「SHISEIDO MEN」出演廣告。圖／摘自X

反町隆史與松嶋菜菜子夫妻檔最新共演，兩人為「SHISEIDO MEN」出演廣告「あなたは、変わらない」（你始終如一），從松嶋菜菜子的視角捕捉反町隆史從年輕到現在的變化。日本資生堂今天首度曝光廣告，影片中兩人的互動自然，看著對方的眼神充滿愛，網友們也回饋「超愛他們兩位，想一直重複看的廣告，永遠支持的couple！」而51歲的兩人，也呈現出歲月在他們身上的魅力與美好。

其實反町隆史、松嶋菜菜子婚後抱持互不干涉的原則，無論在戲劇或廣告都不曾共演，直到2023年夫妻首次合作出演SHISEIDO MEN廣告，引爆話題，接著在特別版《麻辣教師GTO Revival》松嶋菜菜子以「冬月老師」回歸客串，都讓粉絲夢回當年、驚喜不已。

反町隆史與松嶋菜菜子，1998年因《麻辣教師GTO》合作而相識、相戀，並於2001年公開宣布婚訊，日劇偶像男神與女神的攜手，當時的婚訊造成全日本轟動，兩人婚後育有二女，在日本也是被媒體認證的模範夫妻檔，反町隆史曾談及他們維持婚姻幸福的相處之道有3大重點。

尊重彼此、互相體貼是維持良好關係的基礎，日常生活中，即使是簡單的問候或溫柔詢問，也能讓對方感受到關懷與被重視。

保持適度距離、有各自空間，即使是夫妻也需要保有各自的生活節奏與空間，不要時刻黏在一起，這樣反而能讓關係更有活力。

不論是育兒或工作，都以「一個團隊」的心態前進，這讓他們面對生活挑戰時更加穩定，也讓婚姻保持和諧。

反町隆史出席日本「SHISEIDO MEN」最新CM發表會。圖／摘自X
反町隆史出席日本「SHISEIDO MEN」最新CM發表會。圖／摘自X
1998年因《麻辣教師GTO》結緣的反町隆史與松嶋菜菜子，在2024特別版《麻辣教師GTO Revival》中，松嶋菜菜子以「冬月老師」回歸客串，兩人再度話題合體。圖／摘自IG＠gtorevival
1998年因《麻辣教師GTO》結緣的反町隆史與松嶋菜菜子，在2024特別版《麻辣教師GTO Revival》中，松嶋菜菜子以「冬月老師」回歸客串，兩人再度話題合體。圖／摘自IG＠gtorevival

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