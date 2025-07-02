八角鈦金屬有夠man！CITIZEN超級鈦腕表強勢問世

堅硬是一種形容詞、也可以是一種強悍的生活態度。為慶祝旗下的鈦金屬腕表問世55周年，日系品牌CITIZEN發表了兩只光動能新品，除了以黑鈦搭配八角陶瓷表圈，並邀請品牌年度代言人韋禮安出席，展現持續突破、迎接挑戰的品牌精神。

CITIZEN的兩只光動能腕表分別是GPS衛星對時款CC4105-69E，以及光動能全球電波月相款BY1035-56L兩款男表，其中韋禮安並在形象廣告中以白色襯衫搭配了月相款，並以黑西裝外套、白襯衫搭配了GPS衛星對時款，各有剛毅、愜意的不同紳士印象。

CITIZEN最早從1970發表了品牌首只鈦金屬表款，50多年來持續精進，除了使用獨家Duratect面硬化技術，2,000年時並曾發表獨家超級鈦TM Super Titanium腕表，具備輕盈、親膚、耐腐蝕、耐磨損等特點。

新款的GPS衛星對時款CC4105-69E腕表使用黑鈦表殼、一體成型表帶，有稜有角的輪廓搭配磨砂表圈，展現強悍的金屬美學，表款並具備最快僅需3秒的高速對時功能、全球39個時區顯示、兩地時間、萬年曆，滿足商務菁英對於精確的追求。