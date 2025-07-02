聽新聞
0:00 / 0:00
八角鈦金屬有夠man！CITIZEN超級鈦腕表強勢問世
堅硬是一種形容詞、也可以是一種強悍的生活態度。為慶祝旗下的鈦金屬腕表問世55周年，日系品牌CITIZEN發表了兩只光動能新品，除了以黑鈦搭配八角陶瓷表圈，並邀請品牌年度代言人韋禮安出席，展現持續突破、迎接挑戰的品牌精神。
CITIZEN的兩只光動能腕表分別是GPS衛星對時款CC4105-69E，以及光動能全球電波月相款BY1035-56L兩款男表，其中韋禮安並在形象廣告中以白色襯衫搭配了月相款，並以黑西裝外套、白襯衫搭配了GPS衛星對時款，各有剛毅、愜意的不同紳士印象。
CITIZEN最早從1970發表了品牌首只鈦金屬表款，50多年來持續精進，除了使用獨家Duratect面硬化技術，2,000年時並曾發表獨家超級鈦TM Super Titanium腕表，具備輕盈、親膚、耐腐蝕、耐磨損等特點。
新款的GPS衛星對時款CC4105-69E腕表使用黑鈦表殼、一體成型表帶，有稜有角的輪廓搭配磨砂表圈，展現強悍的金屬美學，表款並具備最快僅需3秒的高速對時功能、全球39個時區顯示、兩地時間、萬年曆，滿足商務菁英對於精確的追求。
另一款光動能全球電波月相款BY1035-56L腕表則展現了鈦金屬的光潔、柔順印象，以光動能驅動的機芯在滿電後、省電模式下最長可連續運作兩年半之久。功能涵蓋了24時區、星期與日期顯示、萬年曆，並可顯示月相盈虧、南北半球月相切換，呈現月亮變化莫測的陰翳之美。更有低調奢華的日系生活風格。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言