聽新聞
0:00 / 0:00

八角鈦金屬有夠man！CITIZEN超級鈦腕表強勢問世

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
CITIZEN新款光動能GPS衛星對時表具有稜角分明的磨砂鈦金屬表圈，展現不斷迎接挑戰的堅毅之美。圖／CITIZEN提供
CITIZEN新款光動能GPS衛星對時表具有稜角分明的磨砂鈦金屬表圈，展現不斷迎接挑戰的堅毅之美。圖／CITIZEN提供

堅硬是一種形容詞、也可以是一種強悍的生活態度。為慶祝旗下的鈦金屬腕表問世55周年，日系品牌CITIZEN發表了兩只光動能新品，除了以黑鈦搭配八角陶瓷表圈，並邀請品牌年度代言人韋禮安出席，展現持續突破、迎接挑戰的品牌精神。

CITIZEN的兩只光動能腕表分別是GPS衛星對時款CC4105-69E，以及光動能全球電波月相款BY1035-56L兩款男表，其中韋禮安並在形象廣告中以白色襯衫搭配了月相款，並以黑西裝外套、白襯衫搭配了GPS衛星對時款，各有剛毅、愜意的不同紳士印象。

CITIZEN最早從1970發表了品牌首只鈦金屬表款，50多年來持續精進，除了使用獨家Duratect面硬化技術，2,000年時並曾發表獨家超級鈦TM Super Titanium腕表，具備輕盈、親膚、耐腐蝕、耐磨損等特點。

新款的GPS衛星對時款CC4105-69E腕表使用黑鈦表殼、一體成型表帶，有稜有角的輪廓搭配磨砂表圈，展現強悍的金屬美學，表款並具備最快僅需3秒的高速對時功能、全球39個時區顯示、兩地時間、萬年曆，滿足商務菁英對於精確的追求。

另一款光動能全球電波月相款BY1035-56L腕表則展現了鈦金屬的光潔、柔順印象，以光動能驅動的機芯在滿電後、省電模式下最長可連續運作兩年半之久。功能涵蓋了24時區、星期與日期顯示、萬年曆，並可顯示月相盈虧、南北半球月相切換，呈現月亮變化莫測的陰翳之美。更有低調奢華的日系生活風格。

CITIZEN光動能GPS衛星對時表CC4105-69E，73,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN光動能GPS衛星對時表CC4105-69E，73,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN光動能全球電波月相表BY1035-56L，25,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN光動能全球電波月相表BY1035-56L，25,800元。圖／CITIZEN提供
韋禮安日前出席CITIZEN新品發表會時配戴了光動能GPS衛星對時表CC4105-69E。圖／CITIZEN提供
韋禮安日前出席CITIZEN新品發表會時配戴了光動能GPS衛星對時表CC4105-69E。圖／CITIZEN提供

品牌 腕表 衛星

延伸閱讀

花蓮「夏戀嘉年華」驚喜加場 羅志祥壓軸演唱

小豬羅志祥扛終極壓軸 叫戰金曲樂團TRASH嗨翻「2025花蓮夏戀嘉年華」

細節控最愛的高辨識單品！全新La D De Dior籐格紋腕表

林俊傑全招了！大咖歌后驚呆4萬人 揭開私下真面目

相關新聞

鑽石最重要的那個C 切割炫技打造全新設計閃耀指尖

奧地利品牌Swarovski百餘年來以精準切割的水晶技術聞名，如今也將品牌精妙的光影掌握與切割經驗技運用於Swarovs...

華麗夏季穿搭的秘訣是首飾！海洋風光、宮廷風最強細節來了

Pandora全新Pandora Timeless系列以充滿夏季感的彩色寶石搭配鍍14K金或925銀材質金屬，推出百搭的...

Grand Seiko台北101旗艦店再開幕 一展洗鍊風大和美學

台北101購物中心是精品品牌的一級戰場之一，同時也是台北接軌國際時尚消費的重要通路。高級日系製表品牌Grand Seik...

華泰名品城今夏新櫃預告 全台最大泡泡瑪特8月將進駐

迎接暑假大檔，桃園GLORIA OUTLETS華泰名品城宣布新品牌進駐，7月中旬將有美國輕奢品牌Marc Jacobs於...

圓山飯店全包！Moisteane海外獎勵旅遊首站 日本旅客：還想再來

來自日本的知名美容保養品牌「モイスティーヌ（Moisteane）」，由秋本社長親自率領...

膳魔師 THERMOS x 胡子碰碰 OHIGE no PON 暖心出擊！聯名保溫瓶、搖搖杯療癒發售中

人氣狗狗「胡子碰碰 OHIGE no PON」來了！保溫瓶領導品牌膳魔師（THERMOS）首度攜手日本原創 IP「胡子碰碰OHIGE no PON」，打造限定款「真空保溫瓶」及「搖搖杯」，凡購買即贈送實用度百分百的超可愛周邊商品，帶出門超吸睛！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。